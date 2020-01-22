Вышел трейлер финального сезона мультсериала "Войны клонов"

На YouTube вышел официальный трейлер последнего сезона анимационного сериала "Звёздные войны: Войны клонов".

В ролике представлены практически все популярные персонажи далекой-далекой галактики - от Асоки Тано до Дарта Мола.

События "Войн клонов" хронологически развиваются между вторым и третьим эпизодами самой знаменитой космической саги, а заключительная часть сериала должна вплотную подойти к началу "Мести Ситхов".

Релиз шоу состоится на новой стриминговой платформе Disney+, с еженедельной схемой выпуска новых серий, схожей с "Мандалорцем".

Премьера назначена на 21 февраля. Сезон будет состоять из 12 серий, последняя выйдет 4 мая и будет приурочена ко Дню "Звездных войн".