У сериала "Мандалорец" появятся свои спин-оффы

Крайне недурно выстреливший сериал "Мандалорец", одно из ответвлений вселенной "Звездных войн", может обзавестись собственными спин-оффами.

Такое приятное в целом заявление сделал глава Disney Боб Айгер, передает Variety.

Что, кстати, всецело согласуется с ранее озвученными планами временно приостановить развитие киновселенной Star Wars и сосредоточиться на ее ТВ-сегменте. Тем более что теперь у компании имеется собственный стриминговый сервис - только что запущенный Disney+.

Согласно посулам Айгера, в "Мандалорца" будут вводиться новые персонажи, истории которых далее могут получать развитие в "сольных" сериях. И работы там - непочатый, тучный, благодатный край, ведь, по мнению босса студии, двумя сезонами "Мандалорец" явно не ограничится.

Кстати, помимо второго сезона "Мандалорца" сейчас в производстве находятся еще два Star Wars-сериала - приквел "Изгоя-один" про Кассиана Андора, агента повстанцев, и шоу про Оби-Вана Кеноби, сценарий которого недавно был отправлен на "тюнинг", из-за чего съемки программы пришлось перенести.

Второй сезон "Мандалорца" выйдет осенью этого года.