Медведев рассказал о перспективах цифрового голосования на выборах

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев подвел первые итоги праймериз партии, которые всю неделю проходили в онлайн формате и сегодня в полночь завершатся.

"Цифровая форма голосования состоялась, она приносит хорошие результаты", - сказал он в ходе онлайн-совещания с региональными отделениями ЕР. По его словам, сейчас важно проанализировать все, включая информацию о возможных нарушениях.

"Если потребуется восстановить где-то нарушенные права. Для нас важно, чтобы эта процедура, которая основана на самых современных технологиях, на технологиях блокчейна не была скомпрометирована какими-то нюансами", - пояснил Медведев.

Он заявил, что после завершения пандемии коронавируса и отмены ограничений партия должна вернуться к публичной политике, в частности к дебатам в публичной форме. Но при этом само предварительное голосование может также проводиться онлайн. "Голосование на праймериз, а впоследствии, вероятно, и вообще голосование перейдет в цифровую форму", - считает Медведев.