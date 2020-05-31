Microsoft намерена заменить роботами десятки журналистов на своем сайте

Microsoft намерена заменить десятки журналистов на своем веб-сайте MSN и использовать автоматизированные системы для наполнения контента новостей, сообщений СМИ США и Великобритании. В настоящее время журналисты готовят подборку новостных материалов, а также выбирают заголовки и фотографии для сайта MSN. Источники сообщили изданию Seattle Times, что отныне роботы будут выполнять эти задачи по производству новостей.

В заявлении американского технологического гиганта, которое цитирует ВВС, говорится о том, что данное решение не является результатом пандемии коронавируса и может привести к увеличению инвестиций в деятельность компании, а также к сокращению расходов во время кризиса. Microsoft, как и некоторые другие технологические компании, платит новостным организациям за использование их контента на своем веб-сайте. Однако именно журналисты решают, какие истории освещать и как они будут представлены. Сообщается о том, что 50 человек, занятых в выпуске новостей по контракту на удаленном доступе, потеряют работу в конце июня, но команда журналистов, работающих полный рабочий день, останется в штате компании.

Microsoft - одна из многих технологических компаний, экспериментирующих с 2010-х годов с роботами, чтобы сократить расходы компании. Google также инвестирует в подобные проекты.

Некоторые увольняемые журналисты уже дали понять, что искусственный интеллект, возможно, не полностью знаком со строгими редакционными правилами и может в конечном итоге дать ход "неуместным историям".