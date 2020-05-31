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31.05.2020 14:30
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил правила выплат за временную опеку над инвалидами

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат гражданам, которые в период коронавируса взяли на сопровождаемое и временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ежемесячная материальная помощь в период с 1 апреля по 30 июня составит 12130 рублей на каждого человека, принятого на сопровождение. Выплаты будут осуществляться через Пенсионный фонд после подачи соответствующего заявления в электронной форме или через Единый портал госуслуг.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.

На заседании в четверг кабинет министров одобрил проект распоряжения о выделении из резервного фонда правительства 145,6 миллионов для финансирования этой меры поддержки населения.

Власть Работа власти Экономика Пенсии и пособия Правительство Пандемия коронавируса COVID-19

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