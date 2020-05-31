На экраны онлайн-кинотеатра вышел сериал "Чума!"

Утром в газете, вечером в куплете - былая сверхоперативность злободневной эстрады сегодня почти забыта. Принцип реанимировали - весьма удачно - создатели комедийного сериала "Чума!", первые две части уже вышли на стрим-платформе ivi.

И мы отправились в XIV век, когда Россию атаковали чума и пресловутые половцы, а она все так же оборонялась договорами, приговорами, недоговорками и заговоренными каменьями. Все в сериале сделано, надо сказать, роскошно, а для времен самозаточения даже на грани невозможного: сверкающие краски, богатые интерьеры, пряничные экстерьеры, парики, костюмы и головные уборы типа "носи - не хочу". Нас сразу предупреждают, что намеков на сегодняшний день не будет. И яростный Шнур со знанием дела поет средневековую балладу про то, что можно сойти с ума, сидючи взаперти.

На Руси все хорошо и ощетинено. Стражи толкуют о разгулявшейся чуме, которую, говорят, наслали эти… монголы. Намакияженные дамы авторитетно вещают из окон, что никакой чумы на самом деле нет. Барон (сногсшибательно органичный Максим Лагашкин) утомился в поисках, кого бы еще казнить. Его перезрелая дочка устала ждать жениха. А тут подвернулся блондинистый отрок, у которого, правда уже есть своя невеста, и она тоже заждалась, а он в самоизоляции, и чтобы выправить к ней пропуск, нужно ставить клеймо куда-то пониже спины - нормальный, привычный расклад сил и событий.

Сериал идет по горячим следам последних известий, засидевшиеся актеры явно наслаждаются возможностью не только размять таланты, но и лично надавать оплеух плотно окружившему нас абсурду. Актеры разные по степени дарований, анекдоты разные по степени удачности - как, впрочем, всегда и бывает с горячими, прямо из адской топки, остротами на свеженькую, прямо с народной невозделанной грядки, тему. Иной раз и поморщишься от чересчур немудреной шутки ("я тебя забаню - тащите его за баню"), иной раз восхитишься мастерством прививки к живому допотопному сюжету коммерческой рекламы, когда новейший фильм с Бондарчуком анонсирует придворный маг-вещун в колпаке. Остроты из разряда тех, что называют плоскими, и я, честно говоря, в замешательстве: они действительно далеки от изысканных тонкостей, а все равно хороши. Уж такая у нас сейчас ситуация: чуть ли не любая новость из ящика выглядит анекдотом без всякой литературной обработки. Эта особенность переживаемой эпохи точно уловлена авторами, и в целом актуальному средневековью - тому, как оно задумано, придумано, поставлено, нарисовано и сыграно - не откажешь в остроумии. Да, это шуточки разового употребления, они смешны и хороши точным попаданием в яблочко последней теленовости, но в этом своем качестве работают безошибочно.

На наших глазах сооружается онлайн-театр миниатюр, или давно забытый жанр кинофельетона. Он, ухмыляясь, соскочил с газетных страниц, вывернул наизнанку последнюю новость, рожденную, чтоб Кафку сделать былью, - ведь именно это и сотворила со всеми нами и с целым миром пресловутая пандемия: всё и вся проверила на изгиб, на стойкость, и зашатались столпы, и пали карточные домики, и тайное стало явным, а короли - голыми. Свалившаяся на нас новая реальность дала юмористам столь обильную пищу для пародий и самопародий, что сериал смотришь с каким-то мстительным удовольствием: что ни кадр - увеличивающее зеркало, и в нем мы видим себя во всей неприкрашенной красе, которой уже и грим не нужен, а если с гримом - так вообще кайф! От узнаваемости сегодняшних рутинных коллизий, наших виртуальных зум-общений, наших глупо проигранных ставок, развенчанных героев времени и его наивных жертв становится горько и весело: как известно, человечество смеясь прощается в прошлым, но когда оно хохочет над настоящим и неясным будущим - то хоть святых выноси.

Снятый ультрасовременным айфоном и пронизанный средневековым мелосом (музыка Сергея Шнурова), сериал "Чума!" - один из первых продуктов стрим-платформы ivi, судя по всему, претендующей стать российским Netflix. Его придумала бригада авторов под водительством креативного продюсера Александра Вялых и очень изобретательно поставил режиссер Байбулат Батуллин (сериалы "Большая игра" и "Любовный треугольник"). Пока в интернете только первые две серии первого сезона - теперь крайне интересно, куда все это вырулит, и удержат ли авторы взятые с места в карьер кураж и драйв.