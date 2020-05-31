Новости

Илон Маск: Человечество может гордиться кораблем Crew Dragon 05:14
Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка 04:57
День города в Хабаровске отпразднуют онлайн 04:45
На Украине сообщили об успешном испытании ракет "Нептун" 04:42
Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков 04:22
Трамп решил перенести саммит G7 и пригласить на него Россию 03:55
Пушков объяснил нежелание Меркель ехать в США на саммит G7 03:39
При падении лифта в Благовещенске пострадали люди 03:15
Трамп объявил о появлении у США "величайших вооружений" в истории 03:14
Захарова: В США произошла национальная трагедия в правочеловеческой сфере 02:53
Вывозной рейс доставил 70 россиян из Лондона в Санкт-Петербург 01:58
Трамп назвал запуск Crew Dragon "триумфальным возвращением к звездам" 01:39
Директор NASA рассказал, когда отпразднует успешный запуск Crew Dragon 00:27
Трамп назвал CNN "больными неудачниками" за обвинения в адрес России 30.05.2020
Гознак обвинил Мальту в нарушении международного права при перехвате денег 30.05.2020
В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом 30.05.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 4 тысячи человек 30.05.2020
Пентагон направит в Миннеаполис военную полицию для локализации кризиса 30.05.2020
Учения Sea Breeze-2020 пройдут на Украине в морском формате 30.05.2020
Под Костромой возбудили дело после гибели детей при пожаре 30.05.2020
В ходе спецоперации в Ингушетии уничтожены два боевика 30.05.2020
Народный артист РФ Юльен Балмусов умер от коронавируса 30.05.2020
Пригожин объяснил, почему отправлял нецензурные угрозы Шнурову 30.05.2020
Трамп похвалил охрану за защиту Белого дома от манифестантов 30.05.2020
В Крыму назвали людоедством позицию Чубарова насчет водной блокады 30.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
31.05.2020 04:42
Рубрика: В мире

На Украине сообщили об успешном испытании ракет "Нептун"

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".

Учения Sea Breeze-2020 пройдут на Украине в морском формате

По его словам, запуски состоялись на полигоне Алибей в Одесской области. Стрельба велась по двум морским целям на расстоянии 85 и 110 километров, пишет РИА Новости, ссылаясь на "АрміяInform". По словам эксперта, за 10-15 километров до целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения. "Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены на заданной дальности", - отметил Коростелев.

По данным украинских разработчиков, максимальная дальность действия ракеты "Нептун" - 280 километров. Скорость - около 1000 километров в час. Высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 метров. Ракета несет боеголовку весом в 150 килограммов.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Трамп решил перенести саммит G7 и пригласить на него Россию
Путин предложил Совбезу РФ обсудить снятие ограничений в ряде стран
Захарова: В США произошла национальная трагедия в правочеловеческой сфере
За сутки в России подтверждено 8952 случая COVID-19 в 83 регионах
Названы возможные сроки открытия Крыма для туристов
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии