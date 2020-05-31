На Украине сообщили об успешном испытании ракет "Нептун"

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".

По его словам, запуски состоялись на полигоне Алибей в Одесской области. Стрельба велась по двум морским целям на расстоянии 85 и 110 километров, пишет РИА Новости, ссылаясь на "АрміяInform". По словам эксперта, за 10-15 километров до целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения. "Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены на заданной дальности", - отметил Коростелев.

По данным украинских разработчиков, максимальная дальность действия ракеты "Нептун" - 280 километров. Скорость - около 1000 километров в час. Высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 метров. Ракета несет боеголовку весом в 150 килограммов.