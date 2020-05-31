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31.05.2020 23:15
Рубрика: Спорт

Дело в "Шлеме"

На US Open будет меньше судей и совсем не будет зрителей
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 116(8170)
Организаторы Открытого чемпионата США по теннису, который должен состояться с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке, рассматривают различные варианты проведения соревнований.

Как рассказала исполнительный директор Ассоциации тенниса США Стэйси Эллэстер агентству Associated Press, главный принцип - это минимизировать риски распространения коронавируса и обеспечить безопасность всем участникам.

Фото: EPA/SRDJAN SUKI
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Оргкомитет US Open, который проходит на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин, собирается увеличить количество раздевалок и улучшить систему вентиляции в уже существующих помещениях. Перед турниром игроки в обязательном порядке будут сдавать тесты на COVID-19, а прибывать в Нью-Йорк исключительно на чартерных самолетах с лимитом до пяти человек в команде. Физиотерапевты и массажисты будут предоставлены на месте. Ограничения коснутся и работы судей. Количество линейных арбитров сократят, больше решений будет приниматься с помощью видеоповторов. Дети не смогут выполнять роль болбоев. И конечно же, матчи будут проводиться без зрителей. Кроме того, по запросу теннисистов на US Open могут отменить пятисетовые поединки.

Впрочем, на данный момент никаких решений еще не принято. У организаторов есть время до конца июня.

Напомним, что международный теннисный сезон приостановлен до 31 июля. US Open может стать вторым турниром Большого шлема в 2020 году после Australian open. Уимблдон и "Ролан Гаррос" в текущем сезоне не состоятся.

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