На US Open будет меньше судей и совсем не будет зрителей

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису, который должен состояться с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке, рассматривают различные варианты проведения соревнований.

Как рассказала исполнительный директор Ассоциации тенниса США Стэйси Эллэстер агентству Associated Press, главный принцип - это минимизировать риски распространения коронавируса и обеспечить безопасность всем участникам.

Оргкомитет US Open, который проходит на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин, собирается увеличить количество раздевалок и улучшить систему вентиляции в уже существующих помещениях. Перед турниром игроки в обязательном порядке будут сдавать тесты на COVID-19, а прибывать в Нью-Йорк исключительно на чартерных самолетах с лимитом до пяти человек в команде. Физиотерапевты и массажисты будут предоставлены на месте. Ограничения коснутся и работы судей. Количество линейных арбитров сократят, больше решений будет приниматься с помощью видеоповторов. Дети не смогут выполнять роль болбоев. И конечно же, матчи будут проводиться без зрителей. Кроме того, по запросу теннисистов на US Open могут отменить пятисетовые поединки.

Впрочем, на данный момент никаких решений еще не принято. У организаторов есть время до конца июня.

Напомним, что международный теннисный сезон приостановлен до 31 июля. US Open может стать вторым турниром Большого шлема в 2020 году после Australian open. Уимблдон и "Ролан Гаррос" в текущем сезоне не состоятся.