Находящиеся в Колумбии россияне вернутся на родину через Венесуэлу

Посольство РФ в Колумбии поможет россиянам покинуть территорию страны, направив их в Венесуэлу, откуда они вылетят на родину. Об этом сообщили в дипмиссии, отметив, что с венесуэльской авиакомпанией достигнута договоренность о перелете по маршруту Богота - Каракас.

Необходимое разрешение от МИД Колумбии уже получено, пишет ТАСС. На родину соотечественники вернутся уже рейсом российской авиакомпании, который запланирован на второе июня. По данным консульства, уже 78 граждан РФ выразили желание улететь в Россию.

Ранее дипломаты сообщали, что на территории Колумбии находятся 87 россиян, а также два гражданина Беларуси и Казахстана, проживающие в РФ.