Нарколог назвал верный способ бросить курить

Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака, но многие курильщики, даже понимая опасность никотина, годами не могут избавиться от вредной привычки. Уничтожить табачную зависимость человеку поможет изменение образа мышления и поведения.

По словам директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, прежде всего нужно проанализировать, как манера курения связана с мышлением и поведением. Например, срабатывают ли стереотипы "закурить в компании" или "закурить после еды" на желание взять сигарету вновь.

"Купировать абстинентный синдром никотиноболезни несложно, и одномоментно это легко решается, а вот поменять образ мышления и поведения, изменить поведенческие стереотипы бывает сложно", - заявил RT врач.

Поэтому для того, чтобы окончательно и бесповоротно отказаться от курения человеку нужно мотивировать себя, и найти стимулы к изменению образа мышления и поведения.

"А если ты не способен на это, то, даже формально считая, что хочешь бросить курить, будешь находить отговорки", - считает нарколог.