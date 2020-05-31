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31.05.2020 13:30
Рубрика: Общество

Нарколог назвал верный способ бросить курить

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака, но многие курильщики, даже понимая опасность никотина, годами не могут избавиться от вредной привычки. Уничтожить табачную зависимость человеку поможет изменение образа мышления и поведения.

Фото: iStock
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По словам директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, прежде всего нужно проанализировать, как манера курения связана с мышлением и поведением. Например, срабатывают ли стереотипы "закурить в компании" или "закурить после еды" на желание взять сигарету вновь.

"Купировать абстинентный синдром никотиноболезни несложно, и одномоментно это легко решается, а вот поменять образ мышления и поведения, изменить поведенческие стереотипы бывает сложно", - заявил RT врач.

Поэтому для того, чтобы окончательно и бесповоротно отказаться от курения человеку нужно мотивировать себя, и найти стимулы к изменению образа мышления и поведения.

"А если ты не способен на это, то, даже формально считая, что хочешь бросить курить, будешь находить отговорки", - считает нарколог.

Общество Здоровье Борьба с курением

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