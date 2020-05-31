Нефтесервис поддержат гарантированным сохранением объемов работ

Нефтесервисные компании смогут избежать снижения количества заказов и уменьшения объемов работ благодаря созданию фонда незаконченных скважин. Соответствующий проект поддержки важнейшего сегмента нефтяной отрасли сейчас подготавливается в Минэнерго и должен быть представлен до 5 июня.

По словам главы ведомства Александра Новака, без мер поддержки количество заказов в нефтесервисе в 2020 году сократится на 30-40%, что в дальнейшем может затруднить восстановление производства по мере прохождения кризиса на рынке.

Особенность проекта в том, что он создает механизм, который позволит сохранить рабочую загрузку и платежеспособность нефтесервисных компаний, а также избежать внутри них увольнений сотрудников (в сегменте заняты около 300 тыс. человек). Это, в свою очередь, даст возможность российским компаниям продолжить разработки в сфере создания высокотехнологичного оборудования, которое необходимо отечественной нефтегазовой отрасли для дальнейшего развития.

В компетенции нефтесервисных компаний входят: бурение и ремонт скважин, работы по интенсификации добычи, геофизические исследования, геонавигация, сейсморазведочные работы и многое другое. В их введении находится весь технический процесс подготовки и добычи нефти или газа, а также обслуживание и мониторинг оборудования на месторождениях.

Кроме того, нефтесервис напрямую связан с инженерно-промышленными изысканиями, машиностроением, нефтехимией и подготовкой IT-решений. Его развитие является одним из драйверов создания отечественные технологии для нефтегазовой отрасли, после того, как санкции против России перекрыли доступ к новейшему иностранному оборудованию. Например, для морской и сланцевой добычи.

"Нефтесервис - критически важная инфраструктура для добывающей отрасли. Без него осуществление производства невозможно",- сказала директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова. Эксперт пояснила, что развитие внутреннего рынка сервиса и производства отечественного оборудования является базовым вопросом для сохранения конкурентоспособности российской нефтедобычи на мировом рынке. К тому же, именно на эти две сферы нефтяной отрасли приходится так называемый "мультипликативный" эффект от освоения запасов и ресурсов. По мнению Дарьи Козловой, в условиях снижения цен на нефть, значительного сокращения добычи и урезания инвестпрограмм добывающих компаний, именно нефтесервис и его подрядчики-производители оборудования пострадают больше всего.

Чтобы этого не допустить, в Минэнерго предлагают создать фонд незаконченных скважин, по образцу фонда незавершенных скважин (DUC), существующего в США. Российские нефтяные компании закажут услуги и оборудование для разработки и подготовки новых нефтяных скважин у нефтесервисных компаний в большем объеме, чем это необходимо в 2020-2021 годах. Скважины пробурят без ввода их в эксплуатацию, который будет осуществляться позднее, по мере восстановления спроса и роста добычи нефти.

"Это позволит сохранить портфель заказов у подрядчиков и стабилизировать их финансовое положение",- сказала Дарья Козлова. Эксперт пояснила, что бурение предполагается осуществлять за счет заемных средств банков. А в условиях существенного снижения операционного денежного потока у нефтедобывающих компаний, дополнительные финансовые ресурсы крайне важны. Кроме того, формирование фонда необходимо для, быстрого наращивания объемов добычи нефти с 2022 года. Например, наличие фонда DUC в США позволяет очень быстро и гибко реагировать на изменение рыночных условий в сланцевой добыче, - отметила Козлова.

Впрочем, есть у инициативы и подводные камни, которые требуют решения старых проблем, возникших еще до падения спроса и обвала котировок барреля. Чтобы нефтедобывающие компании потом могли "выкупить" у банков незаконченные скважины, как предполагается сейчас, они должны быть рентабельными. Как показывает проводимая работа по инвентаризации месторождений, 70% запасов в Западной Сибири экономически неэффективно для нового бурения при ценах на нефть ниже 40 долларов за баррель. "Поэтому для повышения привлекательности фонда незаконченных скважин необходимо также реформировать фискальные условия для нефтедобычи", - считает Дарья Козлова.