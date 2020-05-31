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31.05.2020 17:20
Рубрика: В мире

Площадь перед Нотр-Дам открылась для посетителей

Текст: Максим Макарычев

Площадь перед собором Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) в воскресенье в 15 часов по местному времени (17 часов мск) торжественно открылась для посетителей спустя больше года с момента пожара, сообщает Le Monde. Об этом в совместном заявлении объявили епархия, мэрия Парижа и учреждение, ответственное за восстановление одного из символов французской столицы и мировой архитектуры. На открытии присутствовали епископ Мишель Опети, архиепископ Парижа, а также мэр Парижа Анна Идальго и генерал Жан-Луи Джорджлин, который возглавляет общественное учреждение "Нотр-Дам".

Фото: AP Photo
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Из-за пожара 15 апреля 2019 года сама площадь и улица Рю-дю-Парвис пострадали от загрязнения свинцом, что привело к немедленному закрытию этих мест, говорится в заявлении. При этом в результате проведенных трех операций по очистке специалистам удалось значительно снизить уровень концентрации свинца в квартале.

Ранее в пятницу глава парижской полиции после проведения экспертизы дал добро на открытие для парижан и туристов площади и улицы. При этом стало известно, что городские власти будут проводить в этих местах регулярную уборку и отбирать образцы воздуха на пробу для того, чтобы контролировать уровень свинца в нем.

Напомним, что работы по восстановлению сгоревшего Нотр-Дама были приостановлены в середине марта из-за пандемии COVID-19. По оценке экспертов, они должны возобновиться с большой степенью осторожности и постепенно. Вместе с тем амбиции официального Парижа не изменились: президент Франции Эмманюэль Макрон намерен возродить собор к 2024 году.

В мире Европа Франция Пожар в соборе Парижской Богоматери

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