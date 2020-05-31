Попова призвала не ждать одномоментного снятия ограничений

"Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере из режима ограничений. Субъекты выходят по-разному", - сказала она.

Как уточнила Попова, к снятию ограничений готово определенное количество регионов. Причем выход из режима ограничений будет проходить поэтапно. Регионов, где коэффициент распространения инфекции снижается, каждый день становится больше.

"Динамика есть, процесс идет, он позитивен", - сказала Попова.

Как ранее заявляли в Роспотребнадзоре, одним из условий выхода из режима ограничений является снижения коэффициента распространения коронавируса до уровня меньше единицы. Этот коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный человек до его изоляции. Если коэффициент снижается до уровня 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, а при значении 0,5 и менее - к третьему.