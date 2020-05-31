Попова сообщила о связи COVID-19 со свертываемостью крови

COVID-19 может быть связан с нарушением свертываемости крови. Об этом заявила глава Ропотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, как коронавирус влияет на организм человека в период клинических проявлений, не было ясно еще месяц назад. Многие проявления COVID-19 не изучены до сих пор, подчеркнула она. Изначально, отметила глава Роспотребнадзора, считалось, что это "истинная пневмония".

"Совсем недавно стало понятно, что это иной патогенез, что это патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее", - объяснила она.