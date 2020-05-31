Продюсеры признали "Шторм" лучшим сериалом года

Главная интрига церемонии разыгралась как раз между "Штормом" и сериалом "Эпидемия" Павла Костомарова, который стал, по сути, визионерским, предсказав будущее. Однако, именно "Шторм" оказался, по мнению продюсеров, на шаг впереди.

Следует отметить, что оба сериала вышли не в кино и не на телевидении: их премьеры состоялись на видеосервисах. И это напрямую связано с деятельностью Ассоциации. Хотя в ее названии и нет слова "интернет", все же это уже не первая премия, на которой продюсеры вручают награды проектам, что вышли в Сети. И в этом плане она обогнала другие российские крупные кинопремии.

Посмотрим как распределились призы в этом году. "Шторм" получил еще две актерские награды. Александр Робак стал обладателем статуэтки АПКиТ как лучший актер сериала. Максим Лагашкин - лауреат в номинации "лучший актер второго плана в сериале". Борис Хлебников стал лучшим режиссером. А Наталья Мещанинова и Степан Девонин получили награду за лучший сценарий.

В "копилке" "Эпидемии" - награды актрисам. Виктория Исакова - "Лучшая женская роль в сериале", Марьяна Спивак - "Лучшая женская роль второго плана". Давид Хайзников признан лучшим оператором. Элина Караханова и Алексей Ивченко премированы за лучшую работу гримера. Степан Гордеев и Александра Королева - за лучшую работу режиссера монтажа.

Что касается других сериалов, лауреатами премии стали "Батальон" (Лучший мини-сериал (до 4 серий)), он же получил награду в номинации "Лучшая работа звукорежиссера"; "Великолепная пятерка" (Лучший сериал (более 24 серий)), "Жуки" (Лучший комедийный сериал), "Три кота" (Лучший анимационный сериал).

Сериал "Екатерина. Самозванцы" отмечен за лучшую работу художника по костюмам (Светлана Москвина) и лучшую работу художника-постановщика (Сергей Воробьев). Проект "Отчим" одержал победу в категории "Лучшая оригинальная музыка к сериалу" (Артем Васильев). Лучшим кастинг-директором названа Татьяна Арюткина, которая работала над сериалом А.Л.Ж.И.Р.

В номинации "Лучший полнометражный художественный фильм" продюсеры на стали оригинальничать и, как и на "Золотом Орле" - премии, которая успела пройти в этом году реально, а не виртуально , признала лучшим "Текст" Клима Шипенко. Один из продюсеров "Текста" Эдуард Илоян сказал, что с фильмом они добились космических результатов.

Важными моментами онлайн-церемонии стало вручение трех специальных призов. Продюсеры на своей премии не объявляют, как, например, на "НИКЕ", лауреатов заранее, так что все происходящее стало большим сюрпризом для всех, кто смотрел трансляцию.

Спецприз "За создание наиболее благоприятных условий для съемок" получили сразу три региона - Ульяновская, Новгородская и Калининградская области. Три губернатора вышли в онлайн-пространство, чтобы рассказать, как они сотрудничают с киноиндустрией.

Спецприз "За многолетнюю верность сериалам" получили Валерий Усков и Владимир Краснопольский. На их счету такие сериалы, как "Вечный зов", "Дом с лилиями", "Ермак", "Тени исчезают в полдень" и другие. Всего они сняли в творческом тандеме 34 фильма, и Владимир Краснопольский сказал, выступая онлайн, что, если считать серии, как отдельные фильмы, они сняли 600 картин. Что отрадно - эти лауреаты 8-й премии АПКиТ до сих пор снимают и не намерены останавливаться.

Спецприз Ассоциации продюсеров "За расширение границ" получили генеральный директор компании "Экспоконтент" Александра Модестова и генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова. Их премировали за работу на международных рынках контента и организацию в 2019 году в России первого рынка для иностранных покупателей Key Buyers Event. Стоит отметить что уже через неделю нас ждет новый рынок контента, который впервые пройдет онлайн - Key Buyers Event Digital, над его организацией сейчас как раз работают Модестова, Маркова и их команды.

Полный список лауреатов можно посмотреть на официальном сайте АПКиТ.