Пульмонолог объяснила, почему не стоит носить маску, занимаясь спортом

Постоянно носить маски, тем более во время занятий спортом, не стоит, сказала "Российской газете" пульмонолог Пироговского центра (КДЦ "Арбатский") Ольга Богуш.

"Длительный масочный режим - это боль для пульмонологов. Да, в местах большого скопления людей - например, магазинах, метро - маски носить рекомендуется, - пояснила доктор. - Но люди подолгу сидят в маске на работе, ходят в них по улице вместо того, чтобы "проветрить" легкие. Часто используют маску неправильно - то только рот закроют, а нос открыт, то вообще сдвинут на подбородок, а потом надевают повторно. С точки зрения защиты от инфекции, такое ношение маски бесполезно. Более того, оно может оказаться вредным - на маске остаются, накапливаются возбудители других инфекций. Так можно заполучить, например, грибковое поражение дыхательных путей, или обострение бронхиальной астмы".

Отвечая на вопрос, целесообразно ли надевать маску, занимаясь спортом, Ольга Богуш ответила отрицательно.

"Конечно, нельзя заниматься интенсивной физической нагрузкой, не снимая маски, - предупредила пульмонолог. - Некоторые возражают: мол, спортсмены тренируются в высокогорье, в условиях гипоксии, ничего страшного. Да. Но спортсмены дышат при этом полной грудью и чистым воздухом. А человек в маске в большой степени вдыхает повторно воздух, который только что выдохнул. Кислорода не хватает, дыхание во время занятий учащается и становится более глубоким. И риск подхватить заражение каким-нибудь патогеном увеличивается".