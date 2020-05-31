Путин и иностранные гости посмотрят Парад Победы с трибуны

Президент Владимир Путин и зарубежные лидеры будут наблюдать за парадом Победы с трибуны на Красной площади.

Президент РФ - верховный главнокомандующий вооружёнными силами РФ Владимир Путин выступает во время военного парада в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве. Фото: Константин Завражин/ РГ

Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", сообщает сайт "Вести.ru".

"Безусловно, будет президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств. Но сама модальность, скажем так, уже эпидемиологическая, это все, что предстоит уточнить", - заметил представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что как раз ко времени парада от этого режима ограничений "практически ничего не останется".