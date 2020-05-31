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31.05.2020 14:04
Рубрика: Власть

Путин и иностранные гости посмотрят Парад Победы с трибуны

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин и зарубежные лидеры будут наблюдать за парадом Победы с трибуны на Красной площади.
Президент РФ - верховный главнокомандующий вооружёнными силами РФ Владимир Путин выступает во время военного парада в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве. Фото: Константин Завражин/ РГ Президент РФ - верховный главнокомандующий вооружёнными силами РФ Владимир Путин выступает во время военного парада в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве. Фото: Константин Завражин/ РГ
Президент РФ - верховный главнокомандующий вооружёнными силами РФ Владимир Путин выступает во время военного парада в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве. Фото: Константин Завражин/ РГ

Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", сообщает сайт "Вести.ru".

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"Безусловно, будет президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств. Но сама модальность, скажем так, уже эпидемиологическая, это все, что предстоит уточнить", - заметил представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что как раз ко времени парада от этого режима ограничений "практически ничего не останется".

Власть Работа власти Президент 75 лет Великой Победы

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