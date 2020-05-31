Библиотекарь назвала топ-6 книг для детского чтения

Главный библиотекарь, психолог московской детской библиотеки № 145 Екатерина Рудина порекомендовала книги, которые нужно прочесть с детьми. В список попали шесть произведений для ребят разных возрастов - их перечень опубликован на сайте столичной мэрии.

Так, малышей стоит познакомить с книжкой "Петсон идет в поход" Свена Нурдквиста. Это одна из частей популярной серии шведского писателя про добродушного старика Петсона и его котенка Финдуса.

Детям постарше библиотекарь советует показать "Прогулки с Мэри Поппинс" Элен Дрювер. Эта книга художницы рассказывает с помощью ажурных иллюстраций о героях сказочных повестей английской писательницы Памелы Трэверс.

Ребятам постарше наверняка понравится "Дверь на лугу" Льва Кузьмина, уверена Екатерина Рудина. "Это коми-пермяцкие сказки, которые пересказал советский писатель Лев Кузьмин, а проиллюстрировал художник Николай Попов. Сказки могут стать открытием как для детей, так и для взрослых", - объясняет она.

На четвертом месте в списке "Кукла" Геннадия Черкашина. Это трогательный рассказ о маленькой девочке, которая оставила в блокадном Ленинграде свою любимую куклу, подаренную дедушкой. Кошмаров войны в книге нет, а вот детские волнения переданы очень хорошо.

Подросткам рекомендовано две книги. Первая - "Герман" Ларса Соби Кристенсена. Произведение рассказывает об 11-летнем мальчике, который быстро лысеет из-за болезни. Над ним смеются сверстники, но это не делает его черствым или озлобленным. В переизданном варианте книги на обложке есть надпись: "Для тех, кто еще не полюбил себя".

Последняя в списке - "Враг" Давида Кали. В книге повествование ведется от первого лица - измученный и уставший от войны солдат мысленно ставит себя на место своего врага.

Кстати

Другие книги, рекомендованные читателями и сотрудниками детских библиотек Москвы, можно увидеть в рубрике "Советы библиотекаря" на сайте столичной мэрии.