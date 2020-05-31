Что еще запустили в Подмосковье на втором этапе снятия ограничений?

В Московскую область постепенно возвращается докарантинная жизнь. Жителям уже разрешили гулять в парках. Причем всем, включая пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Единственное - гулять пожилым людям пока можно лишь по одиночке или вдвоем, причем, если эти двое не живут вместе, они должны соблюдать социальную дистанцию. Маски для всех обязательны.

Еще одно событие - открытие парикмахерских, которые начнут работать с 3 июня. "Не стали с этим тянуть, а то парикмахерские начали превращаться в подпольный бизнес - мастера тайно ездят по домам, стригут, красят", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Власти посчитали, что безопаснее контролировать соблюдение парикмахерами санитарных правил в салонах. С сегодняшнего дня начали принимать посетителей многофункциональные центры. Неделю назад их открыли для юрлиц. Теперь же в МФЦ могут обратиться и физлица. "Можно будет получить услуги, которые невозможны без личного присутствия граждан, например, обмен или получение паспорта или водительских прав", - уточнил Воробьев.

Начинают работу строительные магазины, такие как ОБИ, Леруа Мерлен, другие магазины непродовольственных товаров площадью менее 400 квадратных метров и с отдельным входом с улицы. Возвращаются к работе пункты бытовых услуг - химчистки, мастерские по ремонту одежды и обуви, компьютеров и бытовой техники. Условия такие же - отдельный вход и площадь до 400 квадратов. Открываются автокинотеатры под открытым небом и библиотеки, правда, пока только на выдачу книг. И еще жителям области разрешили посещать кладбища и храмы.

"К сожалению, мы пока не можем дать добро на открытие кафе, ресторанов и торговых центров. Откроем их, как только увидим больше положительной динамики", - подчеркнул губернатор. Сегодня в стационарах находятся 8,8 тысячи пациентов с коронавирусом и каждый день добавляются по 750-800 человек. Но уже бывают дни, когда выписывают больше, чем госпитализируют.

Парикмахерские в Подмосковье начнут работать с 3 июня

"Все остальные ограничения продолжают действовать до 14 июня. Надеюсь, и на этом этапе мы также будем стараться беречь друг друга", - резюмировал Воробьев. Он поделился еще одной позитивной новостью. Жителям области стал доступен иммуноферментный анализ - так называемый тест на антитела, который показывает, переболел ли уже человек коронавирусом или нет. На первом этапе в Подмосковье будут делать не более 5 тысяч таких тестов в сутки, но к 15 июня лабораториям добавят необходимой мощности и врачи ежедневно смогут проводить до 20 тысяч тестирований.

Тем временем

Начиная с пятницы в Подмосковье выпало 1,5 месячной нормы осадков. Оказались подтоплены населенные пункты в Красногорске, Истре, Одинцове, Клину, Сергиевом Посаде и Наро-Фоминске. Особенно пострадал частный сектор и СНТ, где под воду ушли 179 участков и 15 дачных домов. Зафиксировано 20 довольно серьезных подтоплений на дорогах. "Мы знаем, что люди ждут помощи. Службы ЖКХ, дорожники и сотрудники МЧС ликвидируют последствия сильных дождей", - отметил Андрей Воробьев. Ситуация находится на контроле сразу у нескольких ведомств, и ослабить этот контроль не получится - дожди не прекратятся и на этой неделе.