Что еще запустили в Подмосковье на втором этапе снятия ограничений?

Новости

Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок 23:57
Посольство направило в госдеп ноту из-за инцидента с журналистом РФ 22:46
Медведев рассказал о перспективах цифрового голосования на выборах 22:23
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина 22:16
Трамп анонсировал признание движения "Антифа" террористами 21:26
Попова сообщила о связи COVID-19 со свертываемостью крови 21:01
В Британии разрешили проведение скачек без зрителей 21:00
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС 20:48
Жителям Подмосковья разрешили посещать храмы 19:43
Британцы выразили желание стать учителями после карантина 19:22
В Новороссийске проверят информацию о жестоком избиении женщины 19:17
Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешным полетом Crew Dragon 19:13
В КБР избрали меру пресечения адвокатам, подравшимся с полицейскими 18:53
Эксперимент по имитации полета на Луну перенесен на 2021 год 18:43
Российский фильм "Аванпост" откроет японский прокат после эпидемии 18:12
На Ставрополье запустили мобильное приложение для туристов 18:07
Чуть доработанные Lada Granta и Kalina. Чего ждать от подержанных Datsun 18:00
В Питтсбурге вандалы испортили скульптуру великого хоккеиста Марио Лемье 17:49
Crew Dragon успешно пристыковался к МКС 17:28
Площадь перед Нотр-Дам открылась для посетителей 17:20
"Роскосмос" допустил полеты космонавтов к МКС на кораблях Илона Маска 17:09
В Сочи постояльцев обсерватора задержали за распитие алкоголя 17:05
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи 17:00
Пушков: Трамп прав в своей оценке "большой семерки" 16:41
В МИД назвали жестокостью распыление полицией США спрея в лицо журналисту РФ 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
31.05.2020 22:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сделали открытия - услуги

Что еще запустили в Подмосковье на втором этапе снятия ограничений?
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 116(8170)
В Московскую область постепенно возвращается докарантинная жизнь. Жителям уже разрешили гулять в парках. Причем всем, включая пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Единственное - гулять пожилым людям пока можно лишь по одиночке или вдвоем, причем, если эти двое не живут вместе, они должны соблюдать социальную дистанцию. Маски для всех обязательны.

Еще одно событие - открытие парикмахерских, которые начнут работать с 3 июня. "Не стали с этим тянуть, а то парикмахерские начали превращаться в подпольный бизнес - мастера тайно ездят по домам, стригут, красят", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Власти посчитали, что безопаснее контролировать соблюдение парикмахерами санитарных правил в салонах. С сегодняшнего дня начали принимать посетителей многофункциональные центры. Неделю назад их открыли для юрлиц. Теперь же в МФЦ могут обратиться и физлица. "Можно будет получить услуги, которые невозможны без личного присутствия граждан, например, обмен или получение паспорта или водительских прав", - уточнил Воробьев.

Власти Подмосковья ожидают вторую волну коронавируса в сентябре

Начинают работу строительные магазины, такие как ОБИ, Леруа Мерлен, другие магазины непродовольственных товаров площадью менее 400 квадратных метров и с отдельным входом с улицы. Возвращаются к работе пункты бытовых услуг - химчистки, мастерские по ремонту одежды и обуви, компьютеров и бытовой техники. Условия такие же - отдельный вход и площадь до 400 квадратов. Открываются автокинотеатры под открытым небом и библиотеки, правда, пока только на выдачу книг. И еще жителям области разрешили посещать кладбища и храмы.

"К сожалению, мы пока не можем дать добро на открытие кафе, ресторанов и торговых центров. Откроем их, как только увидим больше положительной динамики", - подчеркнул губернатор. Сегодня в стационарах находятся 8,8 тысячи пациентов с коронавирусом и каждый день добавляются по 750-800 человек. Но уже бывают дни, когда выписывают больше, чем госпитализируют.

Парикмахерские в Подмосковье начнут работать с 3 июня

"Все остальные ограничения продолжают действовать до 14 июня. Надеюсь, и на этом этапе мы также будем стараться беречь друг друга", - резюмировал Воробьев. Он поделился еще одной позитивной новостью. Жителям области стал доступен иммуноферментный анализ - так называемый тест на антитела, который показывает, переболел ли уже человек коронавирусом или нет. На первом этапе в Подмосковье будут делать не более 5 тысяч таких тестов в сутки, но к 15 июня лабораториям добавят необходимой мощности и врачи ежедневно смогут проводить до 20 тысяч тестирований.

Тем временем

Начиная с пятницы в Подмосковье выпало 1,5 месячной нормы осадков. Оказались подтоплены населенные пункты в Красногорске, Истре, Одинцове, Клину, Сергиевом Посаде и Наро-Фоминске. Особенно пострадал частный сектор и СНТ, где под воду ушли 179 участков и 15 дачных домов. Зафиксировано 20 довольно серьезных подтоплений на дорогах. "Мы знаем, что люди ждут помощи. Службы ЖКХ, дорожники и сотрудники МЧС ликвидируют последствия сильных дождей", - отметил Андрей Воробьев. Ситуация находится на контроле сразу у нескольких ведомств, и ослабить этот контроль не получится - дожди не прекратятся и на этой неделе.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин и иностранные гости посмотрят Парад Победы с трибуны
Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
В МИД назвали жестокостью распыление полицией США спрея в лицо журналисту РФ
Косачев оценил заявление Трампа о намерении пригласить Россию на саммит G7
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование