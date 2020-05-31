Городские службы оперативно устраняют последствия ливневых дождей в Москве

Городские службы работают в усиленном режиме и оперативно устраняют последствия ливневых дождей, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что с пятницы в столице в среднем выпало около 80 мм осадков, при этом на северо-востоке и юго-западе местами до 110 мм.

"Месячная норма - 51 мм, всего за май уже выпало 155 мм, сегодня до конца дня дождливая погода сохранится, ожидается еще 17 мм осадков", - сообщил Петр Бирюков, подчеркнув, что ливни сопровождаются сильным ветром с порывами до 20 м/сек.

"По данным на 12.00 мск, в городе повалены 96 деревьев, получили повреждения 20 автомобилей, пострадавших нет", - сообщил заместитель мэра.

По его словам, за прошедшие сутки в городе было зафиксировано 18 локальных подтоплений, они были оперативно ликвидированы. "Аварийные службы ГБУ "Автомобильные дороги", "Мосводоканала" и "Мосводостока" работают в круглосуточном режиме и максимально оперативно устраняют последствия сильного дождя. В общей сложности задействованы 470 бригад", - отметил Петр Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений не допущено.

"В режиме повышенной готовности находятся 298 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей", - сообщил Петр Бирюков.

Он призвал москвичей во время непогоды не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее.

"При сильном ливне и ветре следует неукоснительно соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - подчеркнул заммэра.