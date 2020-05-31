Юным москвичам подготовили онлайн-мероприятия ко Дню защиты детей

Международный день защиты детей 1 июня в Москве отметят онлайн - для детей и их родителей подготовили дистанционные конкурсы, фестивали, викторины, видеоконференции, уроки, флешмобы и другие активности.

Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова - она отметила, что пандемия коронавируса не позволяет провести праздник как раньше, но отказываться от него не будут.

"К сожалению, игры на детских площадках и массовые мероприятия пока не доступны, но несмотря на это мы организовали праздник для детей и их родителей онлайн. Любой сможет найти себе занятие по душе, будь то образовательный семинар или увлекательный онлайн-квест", - цитирует заммэра официальный сайт мэрии.

Расписание и подробности онлайн-мероприятий можно посмотреть на портале "Я дома" - там уже доступен специальный раздел.