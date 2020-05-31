Как москвичам продлить проездной

Для продления проездного москвичам не нужно обращаться в кассу 1 июня. В пресс-службе столичного департамента транспорта рассказали, что продлить проездной можно, если с 30 марта по 14 июня было совершено не более 22 поездок.

Для продления нужно обратиться в кассу метро или киоск Мосгортранса после 14 июня. "Проездной будет продлен на количество дней его действия, попавших на период режима повышенной готовности с 30 марта по 14 июня. Например, если ваш проездной действовал до 22 апреля, его продлят на 24 дня (2 дня марта + 22 дня апреля)", - объяснили в пресс-службе.

На все вопросы могут подробно ответить специалисты контакт-центра "Московский транспорт" по телефонам: +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного).