Как Склифу удается делать 6 тысяч анализов в сутки на COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизировалась - госпитализация пациентов снизилась практически в 2,5 раза. Но борьба продолжается: чтобы оценить полную картину развития заболевания, в столице запущено масштабное тестирование на инфекцию и антитела к ней. Одна из самых мощных лабораторий НИИ имени Н.В. Склифосовского делает в сутки по 6 тысяч анализов. Это рекорд в городе. Как же здесь всего за пару часов удается провести сложное тестирование, разобрались корреспонденты "РГ".

Сотни пробирок в лаборатории отмечены штрихкодом. Имен на них нет, так что анализ, можно сказать, анонимный. Фото: Сергей Михеев

У москвичей исследования на коронавирус пользуются популярностью, особенно на иммунитет - многие надеются: вдруг уже переболели без симптомов и можно жить поспокойнее? Поэтому запись на тестирование расписана на две недели вперед. Сдать анализ теперь можно и в одной из 30 городских поликлиник, в день там успевают проводить по 5 тысяч тестов. Открыли отделение диагностики на коронавирусную инфекцию и в крупнейшей лаборатории страны в НИИ имени Н.В. Склифосовского.

"Большая часть работы у нас автоматизирована, - делится секретом высоких показателей руководитель отдела лабораторной диагностики Михаил Годков. - Современные автоматические анализаторы выполняют основную и рутинную часть работы. Работают они круглосуточно, семь дней в неделю. Кроме высокой точности результатов автоматы обеспечивают безопасность персонала, поскольку берут на себя наиболее опасный раздел работы".

Автоматические анализаторы разделяют поступающие пробы на макромолекулы РНК, подготавливая их к конечной процедуре выявления коронавируса. По словам Годкова, лаборатории, где проводится 100-200 исследований в сутки по выделению РНК, считаются сильными, на этом фоне лаборатория Склифа выглядит заводским конвейером. На одной линии здесь делают анализы на коронавирус, на другой - проверяют наличие антител с точностью 95-97 процентов.

По наблюдению врача клинико-диагностической лаборатории Вероники Мельниковой в начале мая положительный результат был у каждого второго, сейчас вирус подтверждается у 15-20 процентов. В течение трех суток результаты анализов на антитела москвичи могут увидеть в своей электронной медкарте.