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31.05.2020 11:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Май стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений в Москве

Текст: Ирина Огилько
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Уходящий май стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений. В Москве уже выпало 146,9 мм осадков. Об этом рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

Дождь, который продолжает идти в городе, помог месяцу стать самым дождливым в истории столичной погоды.

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- На опорной станции ВДНХ за май выпало 146,9 мм осадков, что перекрыло рекорд 1933 года, составлявший 131,7 мм, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Сегодня сможет выпасть до 30 мм осадков, а местами - до 40 мм.

Метеоролог напомнила, что окончательная цифра рекорда будет известна завтра.

Напомним, что, по прогнозу, дожди с грозами будут идти до 21.00. Потом наступит передышка, а с понедельника осадки возможны слабые и местами.

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