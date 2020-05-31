Уходящий май стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений. В Москве уже выпало 146,9 мм осадков. Об этом рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

Дождь, который продолжает идти в городе, помог месяцу стать самым дождливым в истории столичной погоды.

- На опорной станции ВДНХ за май выпало 146,9 мм осадков, что перекрыло рекорд 1933 года, составлявший 131,7 мм, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Сегодня сможет выпасть до 30 мм осадков, а местами - до 40 мм.

Метеоролог напомнила, что окончательная цифра рекорда будет известна завтра.

Напомним, что, по прогнозу, дожди с грозами будут идти до 21.00. Потом наступит передышка, а с понедельника осадки возможны слабые и местами.