МЧС: Пожарные Москвы с начала года спасли из огня свыше 400 человек

Столичные пожарные с начала года спасли из огня свыше 400 человек. Об этом в день профессионального праздника пожарной охраны Москвы, отмечаемого сегодня, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС. Пожарной охране Москвы исполняется 216 лет.

"Только с начала 2020 года в столице на пожарах спасены более 400 человек, а из опасных для жизни зон эвакуированы более 7600 граждан. Ежедневно служба "101" обрабатывает порядка 1,5 тысячи заявок, с начала года уже поступило более 200 тысяч звонков ", - такие цифры размещены сегодня на сайте столичного главка МЧС.

По данным пресс-службы управления, в минутной готовности для выезда на пожар и другие ЧС находятся более 1,5 тысячи пожарных и спасателей, на вооружении которых находится свыше 400 единиц современных пожарно-спасательных автомобилей, 10 вертолетов и 2 пожарных корабля.