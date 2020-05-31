Вот и лето пришло, а с ним - надежда на то, что останется, наконец, в прошлом и коронавирус. Дарит ее москвичам смягчение режима ограничений, которое вступает в силу как раз с 1 июня. Что конкретно меняется в жизни жителей столицы? На вопросы читателей отвечает министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Гулять придется не только по расписанию, но и по правилам. Например, нужно соблюдать дистанцию. Фото: Сергей Михеев

Идем гулять

Татьяна Петровна: - Режим самоизоляции в столице продлен до 14 июня. Относится ли разрешение выйти погулять не просто вокруг дома, не дальше 100 метров, а на нормальную прогулку, и к москвичам старше 65 лет, а также к имеющим хронические заболевания? Ведь сидим почти без свежего воздуха уже больше двух месяцев...

Алексей Немерюк: С 1 по 14 июня длительные пешие прогулки и занятия спортом на свежем воздухе разрешены для всех жителей города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Гулять можно во дворах, парках, скверах, на улицах и природных территориях, но с несколькими ограничениями. Рекомендованный радиус прогулки должен быть не более двух километров от дома. Зато время для прогулки москвичи могут выбирать сами в течение дня, с 9.00 до 21.00. А вот спортом заниматься можно только по утрам - строго до 9.00.

Но если в какой-то парк придет слишком много людей, администрация имеет право временно его закрыть.

Андрей Федотович:

- Маски и перчатки на прогулке по-прежнему нужны?

Алексей Немерюк: Обязательно! Выходя из дома, все жители города обязаны пользоваться респираторами, масками или другими средствами защиты органов дыхания. Это в равной мере относится как и к занятиям спортом на свежем воздухе, так и к посещению магазинов, предприятий сферы услуг, центров "Мои документы" и других.

Анна: - В графике прогулок, опубликованном на mos.ru, есть непонятные вещи. Например, сказано, что жилые дома разделены на шесть групп. По какому принципу?

Алексей Немерюк: Речь идет о специально смоделированной ситуации. Скажем, в вашем дворе стоят три дома. В этом случае один дом гуляет в понедельник, второй - во вторник, третий - в среду... На одной неделе они гуляют по одному графику, на другой - по-другому. Нацелена модель на то, чтобы позволить всем жителям равномерно гулять, не создавая при этом массовых скоплений народа и опасности для себя и соседей заразиться коронавирусной инфекцией.

Марина: - Посмотрела график прогулок для нашего дома по улице Гончарова, 17. Какой-то он сложный...

Алексей Немерюк: Ничего сложного нет. Расписание прогулок с указанием адреса и времени уже должны висеть в жилых домах на каждом подъезде. Посмотреть его можно также на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru, в приложениях "Моя Москва" и Яндекс.Карты. В ближайшее время появится еще и в программе 2ГИС.

Владимир Орлов: - Почему я по графику могу гулять только 1, 3 и 7 июня? В Европе уже бары и рестораны открываются. А мы за порог квартиры можем выйти лишь через день, а то и два...

Алексей Немерюк: Мы находимся пока в режиме самоизоляции. Или, как еще точнее выразился мэр Сергей Семенович Собянин, в режиме самосохранения. Ситуация понемногу стабилизируется - и по количеству вновь выявляемых заболевших, и по числу госпитализируемых в стационары. Но если взять и резко отменить все ограничения, то может повториться всплеск заболеваемости, как это уже происходило в тех же Европе и Азии, где что-то открывали, потом закрывали, снимали режим и снова вводили его. Доходило до введения комендантского часа. Правительство Москвы идет по пути поступательного смягчения ограничений. Нам не хотелось бы вернуться к пику заболеваемости, который город пережил в апреле и начале мая. Поэтому количество прогулок пока ограничено двумя в будни и одной - в выходной день.

Владимир Орлов: - Продолжение вопроса: если у меня в том же двухкилометровом радиусе, по которому разрешена прогулка, находится поликлиника, я могу пойти к врачу в промежутке между разрешенными днями для прогулки, скажем, 2 июня? Или надо выбирать - прогулка или врач?

Алексей Немерюк: В поликлинику москвичи могут ходить столько раз, сколько им требуется. Количество пропусков на эти визиты никто не ограничивает.

Семья Елисеевых: - У нас стандартная для москвичей ситуация: муж прописан по одному адресу, жена по другому... Что же, нам гулять поодиночке, каждому по месту регистрации?

Алексей Немерюк: Гуляйте на здоровье вместе. Правоохранительные органы при проверке документов увидят, что вы супруги, и, ни минуты не сомневаюсь, не будут иметь к вам никаких претензий.

Роман Дмитриевич: - Нужно ли брать с собой документы?

Алексей Немерюк: За соблюдением правил прогулок будут выборочно следить сотрудники полиции и административно-технической инспекции. Во избежание недоразумений необходимо иметь при себе паспорт или другие документы, подтверждающие право проживания по конкретному адресу - свидетельство о собственности, договор аренды и так далее. Брать на прогулку оригиналы необязательно, можно ограничиться копиями или скриншотами в памяти смартфона.

Пора за покупками

Александр Руднев: - Прочитал о возобновлении работы непродовольственных магазинов. К магазинам, расположенным в торговых центрах, это тоже относится?

Алексей Немерюк: С 1 июня в Москве открываются все торговые центры без исключения и все магазины, расположенные под крышей ТЦ и в гипермаркетах. В общей сложности возобновят работу 47 тысяч предприятий торговли, в которых заняты порядка 300 тысяч человек. Конечно же, откроются они с учетом новой реальности. Подписан приказ о правилах и порядке, которых они должны придерживаться. Эти требования разработаны совместно с управлением Роспотребнадзора по Москве. Ими предусмотрен такой же обязательный контроль за здоровьем сотрудников, который организован сейчас в продовольственных магазинах, удвоенное количество раз уборки торговых залов со средствами дезинфекции, для посетителей - соблюдение социальной дистанции. Ключевой момент: при превышении количества покупателей охрана может ограничить вход и попросить новых посетителей подождать своей очереди за пределами торгового зала.

Алиса Корниенко: - Торговые центры заработают целиком? В том числе и расположенные в них детские игровые комнаты, развлекательные заведения?

Алексей Немерюк: В крупных торговых центрах откроется только предприятия, которым разрешено работать, то есть продовольственные и непродовольственные магазины, а также предприятия сферы быта: пошив одежды, ремонт обуви и другие. Кинотеатры, спортивные клубы, развлекательные центры, парикмахерские, общепит работать не будут ни в ТЦ, ни в каких других местах.

Василий: - Могут ли войти в следующий пакет смягчения мер фитнес-клубы?

Алексей Немерюк: Могут. А заниматься спортом на улице можно начать уже с сегодняшнего дня.

Елена: - Автомойки, шиномонтаж заработают?

Алексей Немерюк: Да, как и прачечные, химчистки, клининговые услуги. В общей сложности 9 тысяч предприятий сферы быта, в которой в столице работает 37 тысяч работников.

Евгений: - Здравствуйте! Мне 66 лет. Могу ли я сходить или съездить в хозяйственный магазин?

Алексей Немерюк: С 1 июня открываются и все хозяйственные магазины. Если у вас есть такой в шаговой доступности, можете сходить, если расположен подальше - съездите, но только с пропуском.

О пропусках и социальных картах

Александр Иванович: - Когда будут отменены пропуска для поездок по Москве, как это сделано в Подмосковье? На мой взгляд, поездка в личном автомобиле гораздо безопаснее посещения химчистки.

Алексей Немерюк: Пока пропуска не отменяются, как и режим повышенной готовности. Это некий механизм, который сдерживает приток в столицу людей из других регионов. Мы вынуждены им пока пользоваться, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

Дмитрий: - Я использую два пропуска для поездок на дачу. Почему нельзя увеличить количество пропусков для иных целей?

Алексей Немерюк: Такое правило. Город вынужден его пока придерживаться. Иначе будет больше людей на улицах. Это чревато новыми заражениями коронавирусом. Он ведь еще не исчез никуда - каждый день в городе выявляется более двух тысяч новых случаев COVID-19 у москвичей. О чем это говорит? Прежде всего о том, что каждый новый шаг по смягчению режима должен быть выверен с точки зрения безопасности для москвичей.

Алексей Немерюк: Если резко отменить все ограничения, то может повториться всплеск заболеваемости, как это уже происходило в Европе и Азии. Фото: Александр Корольков

Татьяна Александровна Алексеева: - Живу в Московской области, но нужно съездить в Москву в Сбербанк на своем автомобиле. Пустят ли меня в Москву после 1 июня?

Алексей Немерюк: Конечно, пустят. Нужно только заказать пропуск на разовую поездку. В оформлении цифровых пропусков для поездок по Москве ничего не меняется.

Владимир Иванович: - Меня очень волнует вопрос: когда разблокируют социальные карты жителям столицы старше 65 лет? Невозможно пенсионерам никуда проехать по делам (у нас, как ни странно, тоже бывают дела), даже с соблюдением всех мер безопасности. Мне, кстати, необходимо посетить для назначенного обследования еще в апреле военную поликлинику, находящуюся в другом районе Москвы.

Выходя из дома, все жители города обязаны пользоваться респираторами, масками или другими средствами защиты органов дыхания

Алексей Немерюк: Пока решения на этот счет нет. Надеюсь, оно появится на следующем этапе.

Пелагея Андреевна: - В Подмосковье открылись кладбища для посещения. В Москве тоже уже можно сходить проведать могилку родных?

Алексей Немерюк: В столице кладбища пока закрыты. Открыть их немедленно мешает стремление не ухудшить ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Если мы сумеем осторожно, с соблюдением всех правил пройти второй этап смягчения режима повышенной готовности в столице, то скоро откроем для посещений не только кладбища, но и многие другие места.