Сильный ветер повалил более десятка деревьев в Москве

Сильный ветер в Москве повалил боле десятка деревьев в воскресенье. На улице Федосьино на западе Москвы, к примеру, упавшее дерево повисло на проводах на территории реабилитационно-образовательного центра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Дерево также упало на дорогу возле офисного центра на Большой Черемушкинской улице, а на Часовой улице сильный ветер свалил дерево на проезжую часть у дома N4.

Во всех случаях никто не пострадал. Напомним, в последние дни в Москве держится пасмурная погода с сильными дождями и периодически усиливающимся ветром.