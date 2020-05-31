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31.05.2020 13:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сильный ветер повалил более десятка деревьев в Москве

Текст: Александр Мелешенко

Сильный ветер в Москве повалил боле десятка деревьев в воскресенье. На улице Федосьино на западе Москвы, к примеру, упавшее дерево повисло на проводах на территории реабилитационно-образовательного центра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Дерево также упало на дорогу возле офисного центра на Большой Черемушкинской улице, а на Часовой улице сильный ветер свалил дерево на проезжую часть у дома N4.

Во всех случаях никто не пострадал. Напомним, в последние дни в Москве держится пасмурная погода с сильными дождями и периодически усиливающимся ветром.

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