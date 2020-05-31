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31.05.2020 14:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Белгородской области число жертв коронавируса достигло 20

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

В Белгородской области умер 20-й пациент в коронавирусом, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В Северной Осетии за сутки умерли два пациента с COVID-19

38-летний житель Ракитянского района лечился в городской больнице №2 в Белгороде.

Всего в области выявлено 2310 случаев COVID-19, из них 87 - за последние сутки.

При этом 823 человека уже выздоровели. Под наблюдением медиков остаются 1017 белгородцев, которые лечатся амбулаторно. Еще 450 человек находятся в стационарах, из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 18 пациентов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород Пандемия коронавируса COVID-19

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