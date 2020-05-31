В Белгородской области число жертв коронавируса достигло 20

В Белгородской области умер 20-й пациент в коронавирусом, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

38-летний житель Ракитянского района лечился в городской больнице №2 в Белгороде.

Всего в области выявлено 2310 случаев COVID-19, из них 87 - за последние сутки.

При этом 823 человека уже выздоровели. Под наблюдением медиков остаются 1017 белгородцев, которые лечатся амбулаторно. Еще 450 человек находятся в стационарах, из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 18 пациентов.