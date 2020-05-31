Воробьев: Службы ЖКХ, дорожники и МЧС заняты ликвидацией последствий дождей

Подмосковные службы ЖКХ, дорожники и МЧС заняты ликвидацией последствий сильных ливней, которые третий день идут в регионе, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

"Уже выпало почти полторы месячных нормы осадков, и прогноз обещает дожди всю следующую неделю. Самая острая ситуация сложилась в Нахабино и некоторых других населенных пунктах Красногорска, в Дедовске и Наро-Фоминске. Знаем, что люди там ждут помощи", - сказал Воробьев.

Самый большой урон осадки в Подмосковье нанесли частному сектору и дачным товариществам.