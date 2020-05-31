Жителям Подмосковья разрешили посещать храмы

Храмы Русской Православной церкви вновь открыли двери для прихожан в Подмосковье. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий во время проповеди в Новодевичьем монастыре сообщил о том, что главный государственный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила снять часть ограничительных мероприятий.

"Верующим разрешается посещать храмы на территории Московской областничества небогослужебное время, а богослужения мы можем совершать на воздухе около наших храмов при соблюдении всех санитарных предписаний", - сказал он. В частности, 7 июня, в день Святой Троицы, митрополит будет вести богослужение на Соборной площади Коломны для всех желающих прихожан.

Напомним, вход в храмы для граждан в столичном регионе был закрыт с 13 апреля.