При падении лифта в Благовещенске пострадали люди

Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центром областной столицы.

Как сообщили следователи, грузовой лифт сорвался с высоты второго этажа. В нем находились двое рабочих. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Как отметили в СУ СК, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за безопасное функционирование лифта.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.