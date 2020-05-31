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31.05.2020 03:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При падении лифта в Благовещенске пострадали люди

Текст: Татьяна Дмитракова

Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центром областной столицы.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Как сообщили следователи, грузовой лифт сорвался с высоты второго этажа. В нем находились двое рабочих. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Как отметили в СУ СК, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за безопасное функционирование лифта.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Амурская область Благовещенск

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