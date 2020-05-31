Сахалин первым в стране открыл детский лагерь

1 июня в загородном лагере "Чайка" на берегу Татарского пролива - хлопотный день: с утра подъезжают автобусы с детьми. 1 июня в оздоровительном учреждении в сахалинском селе Пионеры началась первая летняя смена.

Лагерь круглогодичный, но весенние смены в этом году пришлось отменить. Зато в летнем графике четыре заезда по 21 дню.

- Эпидемиологическая ситуация в нашем регионе позволяет начать летнюю кампанию во всех районах области с 1 июня, - заявила глава сахалинского министерства образования Анастасия Киктева.

Лагеря загородного типа будут соблюдать все меры профилактики против коронавирусной инфекции.Их территория станет закрытой для посещений, чтобы сократить риск заражения участников смены.

- Дезинфекция автобусов, организация "зеленого коридора" и обязательный тест на COVID-19 - непременные требования в работе лагеря, - сообщила Ирина Щербакова, директора Центра медико-социальной реабилитации, в который входит и "Чайка". - Персонал детского учреждения безвыездно останется на территории на протяжении всей смены, а дети будут под постоянным медицинским надзором.

В июньскую смену в Пионерах отдохнут 225 ребят.

Кроме "Чайки", в Сахалинской области заработают еще пять стационарных лагерей - "Лесное озеро", "Юбилейный", "Юный железнодорожник", "Сахалинский Артек" и "Восток". Но в них смены начнутся после 15 июня. Как сообщили в правительстве региона, детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поездки в лагерь будут бесплатными. Родители остальных оплачивают только 15 процентов стоимости отдыха - от 7 до 10 тысяч рублей.