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31.05.2020 11:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области во время тренировок загорелся самолет Як-52

Текст: Андрей Чугунов (Нижний Новгород)
Фото: Пресс-служба МЧС по Нижегородской области Фото: Пресс-служба МЧС по Нижегородской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Нижегородской области

Накануне во время учебно-тренировочных занятий на аэродроме Нижегородского аэроклуба имени П.И. Баранова под городом Богородском (35 километров от Нижнего Новгорода) произошла авария.

Фото: wikipedia.org
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Как сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области, во второй половине дня в Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о возможном падении легкомоторного самолета. Для проверки на место происшествия прибыли оперативные группы ЦУКС и местного пожарно-спасательного гарнизона в составе пяти человек и двух единиц техники.

Установлено, что при проведении наземных учебно-тренировочных занятий при отработке поворотов легкомоторный самолет Як-52 (бортовой номер RF-01225) задел винтом землю, после чего загорелся моторный отсек.

По информации ЦУКС, пожар повредил летательный аппарат, пилота госпитализировали в "Приволжский исследовательский медицинский университет". Жертв и разрушений на земле нет.

Расследованием происшествия занимаются компетентные органы.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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