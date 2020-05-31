В Нижегородской области во время тренировок загорелся самолет Як-52

Накануне во время учебно-тренировочных занятий на аэродроме Нижегородского аэроклуба имени П.И. Баранова под городом Богородском (35 километров от Нижнего Новгорода) произошла авария.

Как сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области, во второй половине дня в Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о возможном падении легкомоторного самолета. Для проверки на место происшествия прибыли оперативные группы ЦУКС и местного пожарно-спасательного гарнизона в составе пяти человек и двух единиц техники.

Установлено, что при проведении наземных учебно-тренировочных занятий при отработке поворотов легкомоторный самолет Як-52 (бортовой номер RF-01225) задел винтом землю, после чего загорелся моторный отсек.

По информации ЦУКС, пожар повредил летательный аппарат, пилота госпитализировали в "Приволжский исследовательский медицинский университет". Жертв и разрушений на земле нет.

Расследованием происшествия занимаются компетентные органы.