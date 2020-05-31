В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи

Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района.

СУ СК по региону выяснило, что изъятие четырех из пяти воспитывающихся в этой семье детей было инициировано главой района. Чиновник вынес постановление, так как частный дом, в котором жила многодетная семья, требовал срочного ремонта - был риск обрушения потолка.

Отец малолетних подал заявление о применении полицейскими и органами опеки физической силы в момент изъятия детей. Материалы дела должны передать в региональный СК. Следователи дадут оценку действиям каждого должностного лица, участвовавшего в изъятии детей.

Также проверку инициировала и прокуратура региона, куда поступило обращение. Надзорный орган изучит и сам конфликт, и всю предысторию - социальное положение семьи, ее образ жизни, жилищные условия. Кроме того, прокурорам также предстоит сделать выводы об эффективности работы с семьей со стороны органов профилактики безнадзорности.