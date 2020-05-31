Новости

Медведев рассказал о перспективах цифрового голосования на выборах 22:23
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина 22:16
Трамп анонсировал признание движения "Антифа" террористами 21:26
Попова сообщила о связи COVID-19 со свертываемостью крови 21:01
В Британии разрешили проведение скачек без зрителей 21:00
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС 20:48
Жителям Подмосковья разрешили посещать храмы 19:43
Британцы выразили желание стать учителями после карантина 19:22
В Новороссийске проверят информацию о жестоком избиении женщины 19:17
Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешным полетом Crew Dragon 19:13
В КБР избрали меру пресечения адвокатам, подравшимся с полицейскими 18:53
Эксперимент по имитации полета на Луну перенесен на 2021 год 18:43
Российский фильм "Аванпост" откроет японский прокат после эпидемии 18:12
На Ставрополье запустили мобильное приложение для туристов 18:07
Чуть доработанные Lada Granta и Kalina. Чего ждать от подержанных Datsun 18:00
В Питтсбурге вандалы испортили скульптуру великого хоккеиста Марио Лемье 17:49
Crew Dragon успешно пристыковался к МКС 17:28
Площадь перед Нотр-Дам открылась для посетителей 17:20
"Роскосмос" допустил полеты космонавтов к МКС на кораблях Илона Маска 17:09
В Сочи постояльцев обсерватора задержали за распитие алкоголя 17:05
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи 17:00
Пушков: Трамп прав в своей оценке "большой семерки" 16:41
В МИД назвали жестокостью распыление полицией США спрея в лицо журналисту РФ 16:13
"Малыш Йода" мог выглядеть не так уж мило. Опубликованы первые арты 16:10
Генпрокуратура взяла на контроль проверку ситуации с COVID-19 в КЧР 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
31.05.2020 21:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Диагноз от вахтера

Чиновникам измерит температуру робот
Текст: Константин Бахарев ("Российская газета", Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8170)
На входе в администрацию Пермского края свою вахту несет робот-консьерж. Он не только проверяет документы и регистрирует посетителей, но и измеряет их температуру. Сотрудники прозвали его между собой "вахтером".

Бесконтактные термометры установлены в его голове и корпусе. Для этого на панели управления необходимо выбрать функцию измерения температуры, встать так, чтобы камера робота видела лицо посетителя, и подождать пять секунд. После этого на экране появится результат.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
В Прикамье COVID-19 начали выявлять с помощью искусственного интеллекта

- Это нововведение должно обезопасить как работников администрации региона, так и тех, кто приходит сюда по неотложным делам, - рассказал Игорь Никитин, министр информационного развития и связи Пермского края.

Цифровой вахтер трудится в администрации с января этого года. Сначала он был настроен на исполнение только бюрократических функций. Робот консультировал посетителей о времени работы нужных отделов и управлений, выписывал пропуск и записывал на прием. За это время он оформил более трехсот документов на вход в администрацию. Причем на выписку пропуска у него уходило около 20 секунд, а если посетитель приходил не первый раз, то на все процедуры хватало и пяти секунд.

Ну а сейчас помимо бюрократических вопросов робот решает и медицинские. Кстати, подобные машины-терминалы установлены в пермских больницах, вокзалах и на некоторых предприятиях. В отличие от ручного термометра, который измеряет температуру человека в одном месте, разработанная пермскими робототехниками программа позволяет сделать это в десяти точках. Точность измерения при этом колеблется в пределах 0,2 градуса.

Программа робота позволяет измерять температуру в десяти точках тела человека за пять секунд

- Это снижает воздействие на процесс измерения уличной температуры, - отметил главный инженер пермской краевой клинической больницы Константин Глазков. - Данные получаются более точными, чем при обычной процедуре, что очень важно. Терминалы способны измерить температуру у трехсот человек в час.

Общество Здоровье Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин и иностранные гости посмотрят Парад Победы с трибуны
Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
В МИД назвали жестокостью распыление полицией США спрея в лицо журналисту РФ
Косачев оценил заявление Трампа о намерении пригласить Россию на саммит G7
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря