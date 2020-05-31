На входе в администрацию Пермского края свою вахту несет робот-консьерж. Он не только проверяет документы и регистрирует посетителей, но и измеряет их температуру. Сотрудники прозвали его между собой "вахтером".

Бесконтактные термометры установлены в его голове и корпусе. Для этого на панели управления необходимо выбрать функцию измерения температуры, встать так, чтобы камера робота видела лицо посетителя, и подождать пять секунд. После этого на экране появится результат.

- Это нововведение должно обезопасить как работников администрации региона, так и тех, кто приходит сюда по неотложным делам, - рассказал Игорь Никитин, министр информационного развития и связи Пермского края.

Цифровой вахтер трудится в администрации с января этого года. Сначала он был настроен на исполнение только бюрократических функций. Робот консультировал посетителей о времени работы нужных отделов и управлений, выписывал пропуск и записывал на прием. За это время он оформил более трехсот документов на вход в администрацию. Причем на выписку пропуска у него уходило около 20 секунд, а если посетитель приходил не первый раз, то на все процедуры хватало и пяти секунд.

Ну а сейчас помимо бюрократических вопросов робот решает и медицинские. Кстати, подобные машины-терминалы установлены в пермских больницах, вокзалах и на некоторых предприятиях. В отличие от ручного термометра, который измеряет температуру человека в одном месте, разработанная пермскими робототехниками программа позволяет сделать это в десяти точках. Точность измерения при этом колеблется в пределах 0,2 градуса.

Программа робота позволяет измерять температуру в десяти точках тела человека за пять секунд

- Это снижает воздействие на процесс измерения уличной температуры, - отметил главный инженер пермской краевой клинической больницы Константин Глазков. - Данные получаются более точными, чем при обычной процедуре, что очень важно. Терминалы способны измерить температуру у трехсот человек в час.