Новые детсады, школы, бассейны и поликлиники строят несмотря на пандемию коронавируса. Мамы в декрете переобучаются новым профессиям, находят работу, дети получают дополнительные знания через образовательные центры.

Накануне Международного дня защиты детей корреспонденты "Российской газеты" проверили, как работают в регионах нацпроекты, от которых зависит благосостояние многих семей.

Детсад с соляной пещерой

В регионах открывают новые детсады по нацпроекту "Демография", причем необычные.

Например, в жилом комплексе "Томь" Кемерово появился детсад на 350 мест. На первом этаже - бассейн с трехступенчатой системой очистки воды. Там детей будут обучать элементам синхронного плавания и аэробики. А укрепить иммунитет поможет соляная пещера. В садике обустроен "Квартал искусств". А еще - разные лаборатории: метеостанция для изучения погоды, мини-планетарий.

Другой современный садик на 258 мест, с бассейном, соляной шахтой, кабинетом массажа возводится в жилом комплексе "Притомский проспект". Сдать его должны к концу 2020 года. Как уточнил глава Кемерово Илья Середюк, сейчас в городе строится больше десяти детсадов. А всего в Кузбассе в рамках нацпроекта откроют 27 дошкольных учреждений более чем на пять тысяч мест.

Строятся детсады в Ингушетии, где до недавнего времени появление нового дошкольного учреждения было событием номер один почти для каждой семьи. Сейчас готовы к открытию детсады в Назрани, селах Яндаре, Гамурзиево и Галашки. Каждый - на 220 мест общей площадью около 4,5 тысячи квадратных метров. В двух из этих сел ранее никогда не было дошкольных заведений, в Яндаре есть садик, но он маленький и уже старый.

"В Яндаре в каждой семье по трое-четверо детей, а возить ребенка в ближайший Карабулак тяжко. Да там и группы переполнены. Скоро вздохну спокойно", - признается предпринимательница и мать четверых детей Анжела Даурбекова, которая разрывается между работой уходом за младшим ребенком, которого пока нельзя оставить на старших.

Стать пекарем, не выходя из дома

Многие мамы, находящие в декрете, проводят время с пользой и для своей карьеры. Проект "Содействие занятости женщин" позволяет им переобучится, повысить квалификацию, обрести новую профессию.

В Челябинской области переобучение прошли уже больше ста женщин. Жительница Челябинска Снежана Баринова до родов работала на таможне. О возможности повысить квалификацию узнала от знакомых. И не пожалела - за 108 часов дистанционного обучения получила сертификат специалиста по государственным и муниципальным закупкам.

"Мы предлагаем нашим женщинам во время декретного отпуска получить профессию бухгалтера, парикмахера, швеи, освоить кадровое делопроизводство, повысить квалификацию", - пояснила "РГ" первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

А в Тюменской области сейчас свыше 60 декретниц повышают без ущерба для семейного бюджета квалификацию либо осваивают новую специальность, не выходя из дома. Марина Иванова из поселка Омутинский, мать четверых детей, успешно закончила курсы межрегионального учебного центра. Преподаватель из Тюмени скидывал ей электронный адрес задания, а ученица в Сети же сдавала зачеты. Высланное по почте удостоверение о профессиональной переподготовке вручил Марине руководитель хлебозавода, где и трудится молодая женщина - пекарем. Теперь она еще и экспедитор по отпуску изделий.

"Стимул" для развития

Школа, в которой нуждались годами, развивающий центр в растущем микрорайоне, отдельное здание для начальных классов авторитетной гимназии - в Липецкой и Белгородской областях по программе "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда" строятся десятки социальных объектов. И каждый из них уникален.

В Белгородской области свыше сорока строительных площадок, где работы ведут по этой программе. Особенно рады долгожданной новостройке жители пригорода Белгорода - поселка Майский. Там возводят еще один корпус гимназии. Она славится высоким качеством преподавания, поэтому даже те родители, которые работают в городе, стремятся отвести первоклашек в эту гимназию. В результате - 1300 учеников занимаются в две смены. И эту нагрузку сами педагоги называют высокой. К тому же, очень неудобно, когда младшие классы "пересекаются" со средним и старшим звеном. Именно поэтому пристройку - с бассейном, актовым залом отдадут малышам. Рассчитывают это корпус на 500 учащихся - поселок прирастает.

В Липецке школа на 800 мест с бассейном и тренажерным залом - тоже долгожданная в развивающемся микрорайоне "Европейский". И сложно сказать, кто рад ее возведению больше - родители или строительные компании, которые возводят здесь жилье. Без школы продать новые квартиры гораздо сложнее.

Интернет на завалинке

В наше время современных технологий трудно представить свою жизнь без интернета.

"Даже не знаю, что бы мы делали и как учили детей во время пандемии, если бы не высокоскоростной интернет, - признается учитель начальных классов Сосновской средней общеобразовательной школы Удмуртии Надежда Аверкиева. - Благодаря ему во время занятий онлайн ты не только даешь задания ребятам, но и постоянно контактируешь с ними".

А коллеги Надежды из других населенных пунктов рассказывали, что, перейдя на "удаленку", ходили к ученикам из других деревень и оставляли задания в почтовых ящиках… Сосновская школа - одна из 453 сельских школ Удмуртии, подключенных к высокоскоростному интернету. В 2020 году еще 92 средних учебных заведения республики благодаря нацпрограмме "Информационная инфраструктура" получат доступ в мировую сеть.

Театр начинается с ремонта

Подготовка к новому театральному сезону идет полным ходом. В том числе и для самых маленьких зрителей. Работы ведутся в рамках национального проекта "Культура".

Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" в 2019 году получил субсидию в 110 миллионов рублей. Деньги направили на капитальный ремонт уникальной крыши здания. Единственный в городе театр, исторически ориентированный на детей и молодежь, в этом году празднует 90 лет со дня основания.

В Саратове впервые за пятьдесят лет на средства нацпроекта "Культура" проводится капремонт театра кукол. Запланировано, что "Теремок" откроет двери в декабре этого года. На время ремонта труппа перешла на сцену областного Дома работников искусств. А с введением карантина артисты запустили онлайн-проект "Читаем ваши сказки". Актеры записывают аудиоспектакли по сказкам, которые им присылают на электронную почту дети. Первый такой спектакль поставили по истории своего уже выросшего зрителя. Мама саратовца Виктора Родионова прислала сказку, которую он сочинил в пятом классе.

Благодаря нацпроекту свой дом обрел и Мурманской областной театр кукол - самый старый за Полярным кругом. По чужим углам артистам и их куклам пришлось ютиться 86 лет. С 1973 года театр располагался в здании научной библиотеки в Мурманске. Там не было ни просторного зрительного зала, ни даже кресел, вместо которых стояли лавки. Теперь ему досталось здание бывшего гарнизонного Дома офицеров в Мурманске, которое отремонтировали. В нем есть просторный холл, два зрительных зала, новейшее профессиональное оборудование.

Пора приходить в норму

После выхода из режима самоизоляции мамам и детям будет легче прийти в хорошую физическую форму - в регионах открываются новые спортшколы и бассейны.

В Вологде построен современный бассейн на площадке единственной в регионе спортшколы олимпийского резерва "Витязь". В нем пять дорожек по 25 метров с переменной глубиной от 1,2 до 1,8 метра. Установлена автоматическая система климат-контроля и трехуровневый механизм очистки воды.

Первый этаж будет в распоряжении школы олимпийского резерва: посоревноваться на дорожках смогут не только спортсмены, но и любители. А на втором этаже создали условия для маломобильных посетителей и паралимпийцев. Сюда их доставят специальные лифты.

Благодаря нацпроекту "Демография" созданы сразу две спортивные школы в Новосибирской области. Школа по волейболу будет базироваться в региональном центре волейбола, который строят в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Там смогут проходить подготовку 250 человек.

В 2023 году Новосибирская область будет встречать чемпионат мира по хоккею среди молодежи. Но уже сейчас создается школа по хоккею, чтобы наладить качественную систему подготовки игроков. Дети будут тренироваться на крытом катке с искусственным льдом, расположенном возле ледового дворца спорта "Сибирь". В новой школе хоккеем смогут заниматься и девушки. А в Биробиджане построят новый физкультурный оздоровительный комплекс открытого типа - универсальную спортивную площадку с беговой дорожкой и тренажерами. Здесь можно будет заниматься футболом, баскетболом, волейболом.