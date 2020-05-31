Видео: В Омске жилой дом загорелся после взрыва

Следователи выясняют причины крупного пожара в Омске на 1-ой Осенней улице: четырехквартирный дом полностью сгорел.

Как рассказали в областном Следственном управлении СК РФ, двое мужчин были доставлены в больницу, а двум детям медпомощь была оказана на месте.

У мужчин 1955 и 1980 годов рождения диагностированы ожоги до 50 процентов тела, дети серьезных травм не получили и госпитализация им не потребовалась. Известно, что старшему из них три года, младший и вовсе появился на свет в прошлом году. Всего же в доме барачного типа проживало 12 человек. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.

В соцсетях появилось видео, снятое очевидцами происшествия. На кадрах - крупный взрыв, произошедший в уже горящем бараке. По предварительным данным, произошел хлопок бытового газа, однако что именно стало причиной появления огня, установят следователи.

Как уточнили в ГУ МЧС по Омской области, сообщение о пожаре поступило накануне в 19.03 по местному времени. Через час огонь удалось локализовать, а к полуночи возгорание было полностью ликвидировано. В тушении пожара участвовало 40 человек личного состава, десять единиц техники и звено газодымозащитной службы.