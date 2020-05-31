Бастрыкин направил следователей в Карачаево-Черкессию

Следователи центрального аппарата Следственного комитета и Главного Следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу выезжают в Карачаево-Черкесскую Республику. Сделано это по личному распоряжению Александра Бастрыкина. Председатель СК РФ дал указание доложить ему обо всех мероприятиях в Карачаево-Черкессии по ситуации с распространением коронавируса.

Распоряжение появилось, как рассказали корреспонденту РГ в ведомстве, после "многочисленных обращений граждан Карачаево-Черкесской Республики, связанных с недостаточной информированностью о распространении коронавирусной инфекции в регионе, а также нарушением прав медицинских работников, задействованных в оказании помощи заболевшим COVID-19".

Своим подчиненным Александр Бастрыкин поручил доложить обо всех проверках, которые проводит региональное подразделение СК. Речь идет о проверках жалоб на нарушение прав местных жителей и медицинских сотрудников. Именно для оказания практической помощи и едут в Республику следователи из Москвы и округа.