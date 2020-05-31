На Ставрополье запустили мобильное приложение для туристов

В Ставропольском крае разработали мобильное приложение для путешествий StavTravel. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе правительства региона.

Оно содержит информацию о 150 известных достопримечательностях и туристических объектах. Например, таких как холм с чабрецом, золотой родник, дерево желаний, соленое озеро, музей камня, баобаб.

По словам основателя проекта Андрея Диканского, путешественники-энтузиасты, прежде чем нанести место на туристическую карту, сами выезжают туда - осматривают и фотографируют. Кроме того, пользователям доступен аудиогид.

Для удобства туристы могут одной кнопкой, добавив в избранное, с помощью навигатора проложить маршрут к месту назначения.

Карту можно найти здесь.