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31.05.2020 18:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Ставрополье запустили мобильное приложение для туристов

Текст: Ирина Белова
Пятигорск, Ставропольский край. Фото: iStock Пятигорск, Ставропольский край. Фото: iStock
Пятигорск, Ставропольский край. Фото: iStock

В Ставропольском крае разработали мобильное приложение для путешествий StavTravel. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе правительства региона.

Фото: iStock
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Оно содержит информацию о 150 известных достопримечательностях и туристических объектах. Например, таких как холм с чабрецом, золотой родник, дерево желаний, соленое озеро, музей камня, баобаб.

По словам основателя проекта Андрея Диканского, путешественники-энтузиасты, прежде чем нанести место на туристическую карту, сами выезжают туда - осматривают и фотографируют. Кроме того, пользователям доступен аудиогид.

Для удобства туристы могут одной кнопкой, добавив в избранное, с помощью навигатора проложить маршрут к месту назначения.

Карту можно найти здесь.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Развитие туризма в России

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