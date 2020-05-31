В Северной Осетии за сутки умерли два пациента с COVID-19

В Северной Осетии за последние сутки скончались два человека с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в местном минздраве.

По данным ведомства, первый пациент 1937 года рождения 19 мая поступил в Республиканскую клиническую больницу на скорой помощи в тяжелом состоянии с жалобами на выраженную одышку и повышение температуры. Несмотря на лечение, в течение трех дней состояние не улучшалось, нарастала дыхательная недостаточность. Его перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Второй пациент 1947 года рождения 11 мая обратился туда же самостоятельно, также в тяжелом состоянии с жалобами на боли в грудной клетке, одышку, сухой приступообразный кашель и повышение температуры. После лечения он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ.

Как информирует Роспотребнадзор по региону, по состоянию на 8.00 31 мая на территории Республики Северная Осетия-Алания зарегистрировано 3005 случаев коронавируса. За минувшие сутки их количество прибавилось на 48. 898 человек находятся на амбулаторном лечении. 1952 человека выздоровели, 53 скончались. Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1174 жителя республики, с медицинского наблюдения сняли 6842 человека.

В стационарах республики находятся 1110 пациентов (71 человек - за минувшие сутки), в реанимации - 81 человек.

Жителей Северной Осетии просят соблюдать режим самоизоляции. При повышении температуры и признаках ОРВИ необходимо вызвать скорую помощь или врача на дом из поликлиники по месту жительства.