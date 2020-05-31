В Петербурге ослабили ограничения

С 1 июня в Северной столице не будут штрафовать за отсутствие масок и перчаток на улице, но городские власти настоятельно рекомендуют их использовать при любом выходе из дома. Индивидуальные средства защиты по-прежнему обязательны на остановках, в общественном транспорте, магазинах, МФЦ, на вокзалах и в аэропортах. С 1 июня восстанавливается действие льготных проездных, которые были заморожены на период самоизоляции, возобновляется работа юрфирм и нотариальных контор по предварительной записи. Кроме того, можно посещать кладбища.

Бензин в Венесуэле подорожает

Бензин в Венесуэле подорожает с 1 июня из-за нового ценообразования. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, передает РИА Новости. Стоимость бензина в Венесуэле была одной из самых низкой в мире благодаря правительственным субсидиям. Но из-за остановки значительной части НПЗ национальной компании PDVSA топливо потребовалось импортировать. Новая цена бензина будет рассчитана с учетом импорта.

Расходы на маски возместят

Минтруд предложил возмещать компаниям расходы на приобретение масок, перчаток, санитайзеров и тестов на коронавирус, сообщили в пресс-службе министерства. На эти цели предполагается направить средства Фонда социального страхования. Размер компенсации не может превышать сумму 20% страховых отчислений предприятия за 2019 год.

Отелям дадут льготные кредиты

С 1 июня санатории и отели начнут получать кредиты на возобновление деятельности и выплаты зарплаты сотрудников в рамках стартующей новой программы поддержки бизнеса, сообщили в министерстве экономического развития. Уже определены первые санатории и отели, которые воспользуются программой. Отбор в новую программу кредитования прошли 19 банков. По заключенным минэкономразвития с банками соглашениям бизнесу будут выданы кредиты по ставке 2% на общую сумму в 200 млрд рублей.

Трамп покинул ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна прекращает отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), так как организация "отказалась проводить требуемые реформы". Ранее Трамп заявил о фактах неудачного реагирования организации на пандемию COVID-19. США ежегодно выделяли ВОЗ около 450 миллионов долларов. По словам американского лидера, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения".

В храмы пустят в маске

Храмы, мечети, синагоги и другие религиозные учреждения будут открываться в три этапа. Участие в богослужениях на всех этапах рекомендуется ограничить для людей, старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на рекомендации, подготовленные Роспотребнадзором. Прихожане должны носить маски, а священослужителям рекомендовано надевать их во время исповеди. Кроме того, будет действовать требование социального дистанцирования не менее 1,5 метра между людьми в помещениях и на территории религиозных организаций. Помещения нужно регулярно проветрить и обрабатывать антисептиками.

Renault сократит рабочие места

Французская автомобилестроительная корпорация Renault сократит 15 тысяч рабочих мест по всему миру, в том числе 4,6 тысячи во Франции, сообщили в компании. Сокращение рабочих мест, как ожидается, будет происходить не за счет увольнений, а за счет выходящих на пенсию сотрудников, перевода на другие должности внутри компании и переквалификации.

Обезьяны похитили пробы

Как выяснили ученые, животные могут заразиться коронавирусом от человека, а вот доказательств обратного нет. Фото: Reuters

В Индии обезьяны похитили пробы крови пациентов с коронавирусом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сотрудников колледжа в городе Мератх в штате Уттар-Прадеш. Как уточняется, дикие макаки напали на лаборанта и сбежали. Теперь местные жители опасаются, что обезьяны разбили пробирки и стали разносчиками инфекции.

Подготовили Евгений Гайва, Вера Черенева

Данные о заболевших

За последние сутки в России подтверждено 9268 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Роспотребнадзор. Всего по состоянию на воскресенье, 31 мая, в России зарегистрировано 405 843 случая коронавируса в 85 регионах. Всего зафиксировано 4693 летальных исхода, выздоровели 171 883 человека.

Цитата

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты о компенсации предприятиям расходов на закупку масок и перчаток:

"Расширение перечня мероприятий, подлежащих финансированию за счет страховых взносов, поможет предприятиям при возобновлении работы обеспечить защиту здоровья сотрудников"