Первый в России Детский хоспис отметит 10-летие

1 июня, в Международный день защиты детей, Санкт-Петербургский Детский хоспис празднует 10-й день рождения, а в подарок получает новый корпус в Павловске.

История первого государственного Детского хосписа в нашей стране началась в Санкт-Петербурге. Его основателем стал проиерей Александр Ткаченко. В Николо-Богоявленский собор, в котором он служил, стали приходить люди, нуждающиеся в помощи для своих тяжело больных детей. Нужны были деньги на препараты, консультации специалистов, психологическая помощь. В 2003 году по инициативе Санкт-Петербургской епархии был организован благотворительный фонд "Детский хоспис" под руководством Ткаченко. Начала работать выездная служба психологической помощи. Затем была получена лицензия на медицинскую деятельность , к работе подключились врачи и медсестры. Кроме медико-психологической помощи организовывали выезды в театры, музеи. Причем работа с семьей продолжалась и после ухода ребенка. Была сформирована главная задача: быть рядом с семьей, имеющей неизлечимо больного ребенка, поддерживать ее.

Хоспис как стационарное учреждение был открыт в 2010 году в Санкт-Петербурге, на территории Куракиной дачи и стал первым детским хосписом в стране. В прошлом году открылось отделение хосписа в Павловске - на территории красивейшего парка "Мариенталь". А сейчас, к 10-летнему юбилею, хоспис получил еще один небольшой корпус в Павловске, рядом с уже открытым. Это старинное здание, на реконструкцию которого благотворительный фонд "Детский хоспис" инвестировал 32 миллиона рублей.

Как подчеркнул Александр Ткаченко, опыт петербургского хосписа изучается не только в России, но и в других странах. К нам приезжают специалисты из США, Эстонии, Германии, Швейцарии. В нашем хосписе царит жизнь, а не смерть. В нем все ярко, позитивно, удобно. Здесь стараются сделать жизнь больного ребенка максимально насыщенной, выполнить заветные мечты пациентов. Принцип Детского хосписа: "Мы не всегда можем продлить жизнь, но мы можем наполнить каждый день жизнью". Кроме онкобольных хоспис принимает и ребят, страдающих другими тяжелыми, зачастую врожденными недугами.

1 июня в Петербурге обычно проходит благотворительная акция "Белый цветок". Волонтеры раздают белые цветы - как напоминание о том, что все мы можем по мере сил и возможностей помогать тем, кому тяжело.

"В этом году мы очень переживали, что из-за ограничений не сможем подарить петербуржцам белые цветы, и добрая петербургская традиция напоминать о ближних, нуждающихся в помощи, прервется. Но потом решили, что традиции благотворительности - это живая история добрых дел, и внесли корректировки с учетом пандемии. В этом году главной темой акции "Белый цветок" станет благодарность врачам", - сказал протоиерей Александр Ткаченко. Белоснежные цветы, созданные детьми и их родителями, вместе со сладкими подарками будут отправлены в больницы Санкт-Петербурга, находящиеся на переднем крае борьбы с пандемией.