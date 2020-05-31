Первый в России Детский хоспис отметит 10-летие

Новости

52 россиянина вылетели из Афин в Москву вывозным рейсом 10:07
Идеальный "Запорожец" выставили на продажу за полмиллиона рублей 10:06
Юным москвичам подготовили онлайн-мероприятия ко Дню защиты детей 09:53
Московские врачи вылечили от коронавируса более 80 тысяч человек 09:52
В Австралии 1 июня начнется второй этап послаблений 09:28
Депутат Рады: Украине необходимы рынки России и стран СНГ 08:40
Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176 08:21
Загадочная Lada Vesta выехала на тесты 08:10
Находящиеся в Колумбии россияне вернутся на родину через Венесуэлу 08:08
Ключевской выбросил столб пепла на 6 километров 07:58
Япония может смягчить въездные ограничения для граждан нескольких стран 07:34
Бастрыкин направил следователей в Карачаево-Черкессию 07:24
Вильфанд сообщил о похолодании со второго июня в европейской части РФ 06:47
Мадуро анонсировал подорожание бензина в стране 06:08
Власти Руанды заявили о первой смерти от коронавируса 05:53
Илон Маск: Человечество может гордиться кораблем Crew Dragon 05:14
Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка 04:57
День города в Хабаровске отпразднуют онлайн 04:45
На Украине сообщили об успешном испытании ракет "Нептун" 04:42
Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков 04:22
Трамп решил перенести саммит G7 и пригласить на него Россию 03:55
Пушков объяснил нежелание Меркель ехать в США на саммит G7 03:39
В Благовещенске два человека пострадали при падении лифта 03:15
Трамп объявил о появлении у США "величайших вооружений" в истории 03:14
Захарова: В США произошла национальная трагедия в правочеловеческой сфере 02:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
31.05.2020 09:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Первый в России Детский хоспис отметит 10-летие

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
1 июня, в Международный день защиты детей, Санкт-Петербургский Детский хоспис празднует 10-й день рождения, а в подарок получает новый корпус в Павловске.

История первого государственного Детского хосписа в нашей стране началась в Санкт-Петербурге. Его основателем стал проиерей Александр Ткаченко. В Николо-Богоявленский собор, в котором он служил, стали приходить люди, нуждающиеся в помощи для своих тяжело больных детей. Нужны были деньги на препараты, консультации специалистов, психологическая помощь. В 2003 году по инициативе Санкт-Петербургской епархии был организован благотворительный фонд "Детский хоспис" под руководством Ткаченко. Начала работать выездная служба психологической помощи. Затем была получена лицензия на медицинскую деятельность , к работе подключились врачи и медсестры. Кроме медико-психологической помощи организовывали выезды в театры, музеи. Причем работа с семьей продолжалась и после ухода ребенка. Была сформирована главная задача: быть рядом с семьей, имеющей неизлечимо больного ребенка, поддерживать ее.

Как в петербургском роддоме внедрили систему "открытой реанимации"

Хоспис как стационарное учреждение был открыт в 2010 году в Санкт-Петербурге, на территории Куракиной дачи и стал первым детским хосписом в стране. В прошлом году открылось отделение хосписа в Павловске - на территории красивейшего парка "Мариенталь". А сейчас, к 10-летнему юбилею, хоспис получил еще один небольшой корпус в Павловске, рядом с уже открытым. Это старинное здание, на реконструкцию которого благотворительный фонд "Детский хоспис" инвестировал 32 миллиона рублей.

Как подчеркнул Александр Ткаченко, опыт петербургского хосписа изучается не только в России, но и в других странах. К нам приезжают специалисты из США, Эстонии, Германии, Швейцарии. В нашем хосписе царит жизнь, а не смерть. В нем все ярко, позитивно, удобно. Здесь стараются сделать жизнь больного ребенка максимально насыщенной, выполнить заветные мечты пациентов. Принцип Детского хосписа: "Мы не всегда можем продлить жизнь, но мы можем наполнить каждый день жизнью". Кроме онкобольных хоспис принимает и ребят, страдающих другими тяжелыми, зачастую врожденными недугами.

В Петербурге для молодых мам организовали спортивные тренировки

1 июня в Петербурге обычно проходит благотворительная акция "Белый цветок". Волонтеры раздают белые цветы - как напоминание о том, что все мы можем по мере сил и возможностей помогать тем, кому тяжело.

"В этом году мы очень переживали, что из-за ограничений не сможем подарить петербуржцам белые цветы, и добрая петербургская традиция напоминать о ближних, нуждающихся в помощи, прервется. Но потом решили, что традиции благотворительности - это живая история добрых дел, и внесли корректировки с учетом пандемии. В этом году главной темой акции "Белый цветок" станет благодарность врачам", - сказал протоиерей Александр Ткаченко. Белоснежные цветы, созданные детьми и их родителями, вместе со сладкими подарками будут отправлены в больницы Санкт-Петербурга, находящиеся на переднем крае борьбы с пандемией.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Трамп решил перенести саммит G7 и пригласить на него Россию
Путин предложил Совбезу РФ обсудить снятие ограничений в ряде стран
Захарова: В США произошла национальная трагедия в правочеловеческой сфере
Илон Маск: Человечество может гордиться кораблем Crew Dragon
Депутат Рады: Украине необходимы рынки России и стран СНГ
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря