В Мурманской области из-за паводка подтопило железнодорожный мост

В Мурманской области река Кола вышла из берегов и повредила железнодорожный мост на перегоне "Выходной-Кола". Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, движение поездов на этом участке закрыто.

Через станцию "Выходной" проходит путь поездов дальнего следования. В ОЖД отмечают, что пассажиров, которые из Мурманска должны были отправиться в Вологду или Санкт-Петербург, до станции "Выходной" доставят автобусами и далее они смогут сесть на свой поезд.

Ранее на автобусах уже развезли пассажиров, которые прибыли в столицу Заполярья из Петербурга и по аналогичной схеме был отправлен состав из Мурманска в Москву. На месте повреждения моста ведутся восстановительные работы.

В ГУ МЧС по Мурманской области отмечают, что в этом году погода сыграла с жителями Заполярья злую шутку. После достаточно снежной весны установилась теплая погода и реки стали выходить из берегов.

В поселке Мурмаши затоплен пешеходный мост. В Мурманске из-за выхода из берегов реки Роста оказался затоплен участок Восточной объездной дороги. Всего, по данным спасательного ведомства, в регионе насчитывается восемь локальных подтоплений.