Вячеслав Малафеев объявил об уходе из "Зенита"

У Малафеева истек срок контракта с "Зенитом". Он курировал работу второй и молодежной команд "сине-бело-голубых", а также отвечал за трансферы и подписание договоров с игроками. По словам Вячеслава, "пришло время идти дальше".

"Прошлое остается прошлым. Будущее неизбежно наступит. В настоящем хочу поблагодарить каждого, кто дал возможность проявить себя в новом деле. Я признателен за то, что участвовал в жизни любимого клуба, смог внести вклад в развитие молодежного футбола и основной команды!" - написал Малафеев.

Вячеслав выступал за "Зенит" на протяжении 17 лет - с 1999 по 2016 год. За это время он четырежды выиграл чемпионат страны, трижды - Кубок, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.