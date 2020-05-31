Вывозной рейс доставил 70 россиян из Лондона в Санкт-Петербург

В Санкт-Петербург прибыл вывозной авиарейс, доставивший из Лондона 70 россиян. По данным пресс-службы администрации губернатора Петербурга, у всех пассажиров берут анализы на коронавирус.

Все граждане также получат предписание о прохождении обязательной двухнедельной самоизоляции дома. Тех, кто по каким-то причинам не может изолироваться дома, отправят в обсервационный центр, пишет ТАСС. Отмечается, что всех прибывших развозят на автобусах, но не более 25 человек в одном. Такая заполняемость позволяет доставить пассажиров по домам за 2-3 часа.

Ранее в Минкомсвязи сообщили, что заявки на возвращение в Россию из-за рубежа подали свыше 60 тысяч граждан страны. Больше всего соотечественников находятся в Таиланде, США и в Индии.