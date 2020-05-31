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31.05.2020 16:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

День защиты детей в Краснодарском крае пройдет онлайн

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
На Кубани в Международный день защиты детей пройдут онлайн-мероприятия - флешмобы, конкурсы, мастер-классы и выступления артистов. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Акции состоятся в социальных сетях и на сайтах организаций культуры и дополнительного образования региона. Центр детского и юношеского технического творчества подготовил программу для школьников.

Фото: iStock
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- Вместе с педагогами детского технопарка "Кванториум" и мобильного комплекса ребята смогут создать настольные игры, разработать симулятор полетов дрона, создать онлайн-игру и побороться с вирусом, провести эксперименты с водой, принять участие в турнире по шахматам и англоязычной викторине, - рассказали власти Краснодарского края.

Эколого-биологический центр приглашает подростков принять участие в открытом интернет-конкурсе "Зеленые ладошки". Ребятам нужно выполнить тематические рисунки и поделки, посвященные празднику.

Сочинский эколого-биологический центр имени С.Ю. Соколова запустил флешмоб в соцсетях Instagram и "ВКонтакте", предложив родителям и детям исполнить любимую песню или стихотворение детства.

Также для детей организованы фоточеллендж "Мое счастливое детство", онлайн-проект "Разноцветный мир детства", конкурс "Флаг детства" и другие мероприятия. Информация о них размещена на сайте-навигаторе дополнительного образования края.

Краснодарский академический театр драмы еще 25 мая запустил ретро-проект "Дети XX века". Ежедневно в социальных сетях учреждения проходят онлайн-трансляции сюжетных видеоминиатюр с прочтением лучших произведений советских детских поэтов и прозаиков. А 1 июня в рамках проекта "Пушкин - детям!" артисты театра будут читать сказки великого писателя.

Фото: iStock
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Коллектив творческого объединения "Премьера" имени Л.Г. Гатова подготовил для маленьких зрителей и их родителей серию тематических онлайн-эфиров в Instagram. Воспитанники Детской студии Музыкального театра и солист Театра балета Юрия Григоровича Сергей Калмыков покажут в своих аккаунтах упражнения для здоровья, а другие артисты будут рассказывать о своем детстве и мечтах, пути в профессию, детских спектаклях, читать художественные произведения. Также на официальном сайте и в соцсетях "Премьеры" проходит проект #ДетиЛетоПремьера, включающий тематические видеоролики, записи детских песен, онлайн-встречи и интервью с артистами творческого объединения.

Краснодарская краевая детская библиотека имени Братьев Игнатовых на своей странице в Instagram организует праздник "Пусть детство звонкое смеется". На сайте учреждения 1 июня стартует новый проект "Путешественники во времени", который продлится все лето.

Мастер-классы для родителей и детей пройдут в аккаунте артиста Краснодарского краевого театра кукол Евгения Суманеева и на странице Краснодарского государственного цирка.

Кроме того, как сообщили в министерстве культуры региона, на странице Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко пройдет онлайн-концерт.

Напомним, из-за пандемии массовые мероприятия в стране начали отменяться с конца марта. В Краснодарском крае самоизоляцию отменили с 23 мая, но карантин продлили до 6 июня.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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