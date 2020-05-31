В Краснодар из Ливана вывозным рейсом вернулись 24 россиянина

В столицу Кубани из ливанского Бейрута вывозной авиарейс доставил 24 россиянина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краснодарского аэропорта.

Рейс по маршруту Краснодар - Бейрут - Краснодар выполнила авиакомпания "Руслайн". Самолет приземлился накануне в 19.49.

Напомним, с 27 марта в России полностью закрылось международное авиасообщение. Исключение составляют спецрейсы для возвращения россиян на родину.

Пассажиров отправили по месту жительства или в обсерватор.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, сейчас в обсерваторах на двухнедельной изоляции находятся 2753 человека, всего там побывали 7672 гостя. У 50 человек анализ на COVID-19 дал положительный результат, и они были переведены в медицинские учреждения.

В крае обсерваторы открыты в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Туапсе, Армавире, Анапе, Ейске, а также Темрюкском, Кущевском и Мостовском районах.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.