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31.05.2020 13:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Краснодар из Ливана вывозным рейсом вернулись 24 россиянина

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В столицу Кубани из ливанского Бейрута вывозной авиарейс доставил 24 россиянина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краснодарского аэропорта.

Рейс по маршруту Краснодар - Бейрут - Краснодар выполнила авиакомпания "Руслайн". Самолет приземлился накануне в 19.49.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Напомним, с 27 марта в России полностью закрылось международное авиасообщение. Исключение составляют спецрейсы для возвращения россиян на родину.

Пассажиров отправили по месту жительства или в обсерватор.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, сейчас в обсерваторах на двухнедельной изоляции находятся 2753 человека, всего там побывали 7672 гостя. У 50 человек анализ на COVID-19 дал положительный результат, и они были переведены в медицинские учреждения.

В крае обсерваторы открыты в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Туапсе, Армавире, Анапе, Ейске, а также Темрюкском, Кущевском и Мостовском районах.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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