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31.05.2020 21:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Первая курортная волна

В Краснодарском крае стартовал курортный сезон
Текст: Татьяна Павловская ("Российская газета", Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8170)
Начало лета на Кубани принято встречать фейерверками и карнавалами. В этом году все по-другому. Даже знаменитый карнавал в Геленджике пройдет в виртуальном режиме, а путь на пляжи курортнику пока заказан. Вопрос об их открытии будет решаться на этой неделе.
Черноморские пляжи пока пустынны. Сегодня они доступны лишь для отдыхающих открытых санаториев. Фото: Владимир Аносов Черноморские пляжи пока пустынны. Сегодня они доступны лишь для отдыхающих открытых санаториев. Фото: Владимир Аносов
Черноморские пляжи пока пустынны. Сегодня они доступны лишь для отдыхающих открытых санаториев. Фото: Владимир Аносов

Курортный сезон, стоит отметить, стартовал не для всех многочисленных отелей и гостиниц, а только для 201 санатория и профилактория с медицинской лицензией. В минувшую субботу их перечень утвердили в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. В нем здравницы, расположенные не только на Черноморском побережье, но и в других муниципалитетах края, богатых целебными источниками - в Горячем Ключе, Ейском, Мостовском, Темрюкском, Апшеронском, Каневском, Белореченском, Лабинском, Славянском районах края и даже в столице Кубани Краснодаре.

Фото: iStock
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

Однако в первый день лета по разным причинам далеко не все из них начнут принимать отдыхающих. Так, из 67 оздоровительных комплексов Анапы 1 июня откроются только шесть санаториев, а чуть позже еще 11. Остальные пока решили повременить. В Сочи настроены более оптимистично: из 80 здешних здравниц, имеющих медицинскую лицензию, с 1 июня планируют открыться 34, с 8 по 20 июня - 13, с 1 июля - 18. Дата открытия еще 15 ведомственных санаториев будет определена позже. Причины отсрочек в основном экономические. Ведь выполнение всех требований Роспотребнадзора связано с большими затратами, осилить которые после длительного простоя смогли пока лишь немногие. Тем более в очередь за путевками никто не стоит. К примеру, в рассчитанный на 600 мест санаторий "Лаба" 1 июня заезжают лишь шестеро отдыхающих, а на месяц пока продано всего около 60 путевок.

Путевка в санаторий - теперь пропуск на отдых. У курортников также попросят две справки - об отсутствии коронавируса и о том, что в течение как минимум 14 дней он не имел контактов с больными. Все эти требования подробно изложены в памятке для курортников.

Путевка в санаторий - пропуск на отдых. У курортников также попросят две справки - об отсутствии коронавируса и о том, что 14 дней он не имел контактов с больными

Пока отдых будет возможен только на территории здравниц - благо большинство из них расположены в лесопарковой зоне. А вот пляжи, в том числе самих санаториев, и набережные будут оставаться закрытыми. Следующие этапы открытия курортного сезона на Кубани планируют обсудить уже в начале июня. При этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что принимать на отдых детей регион пока не готов.

По словам руководителей тех санаториев, которые открываются уже 1 июня, стоимость путевок в ближайшие месяцы повышать не будут.

Компетентно

Анна Попова, глава Роспотребнадзора:

- Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, необходимо. Должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже.

А как в Крыму?

В республике Крым старт туристического сезона разбили на несколько этапов. Для гостей из других регионов России полуостров останется закрытым как минимум до июля. С 1 июня ресторанам и кафе разрешили открыть террасы на открытом воздухе, а при благополучном эпидемиологическом сценарии с 15 июня санатории с медицинскими лицензиями смогут принимать только отдыхающих с крымской пропиской.

Перед открытием здравницы обяжут выполнить все рекомендации Роспотребнадзора, а перед запуском их проверит специальная комиссия. Работать в таком формате пока согласились лишь около 40 средств размещения.

В Севастополе же 1 июня заработали летние площадки кафе и рестораны, сняты ограничения на посещение парков и набережных, разрешены морские прогулки, открываются фитнес-центры и спортивные клубы, а с 15 июня разрешено бронирование гостиниц.

Подготовили Илья Изотов и Юлия Крымова, Симферополь, Севастополь

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