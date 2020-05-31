На Южном Урале снят карантин для гостей из Москвы и Санкт-Петербурга

С 31 мая в Челябинской области отменен обязательный 14-дневный карантин для гостей, прибывших из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области введенный из-за пандемии 17 апреля. Соответствующее распоряжение подписал в воскресенье глава региона Алексей Текслер.

- Изменения связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в этих регионах. Кроме того, в Челябинской области за последнее время не зафиксированы завозные случаи распространения COVID-19, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее в Челябинской области режим повышенной готовности связанные с ним карантинные ограничения продлен до 14 июня включительно. Заезды в дома отдыха, санатории и другие места отдыха приостановлены до конца месяца. Продолжает действовать запрет на любые массовые мероприятия.

Разрешены прогулки и занятия спортом на воздухе в составе семьи при соблюдении социальной дистанции. Возобновлена торговля непродовольственными товарами в магазинах площадью до 400 квадратных метров при условии соблюдения масочного режима.

Эпидемическая ситуация в регионе остается напряженной. Число выявленных случаев COVID-19 превысило 3000. Число жертв пандемии достигло 41.