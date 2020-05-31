Роспотребнадзор: Россиянам не нужно будет носить маски на пляже

На пляже отдыхающим необходимо соблюдать социальную дистанцию, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Это правило не касается членов одной семьи. К тому же маски на пляже носить не обязательно, пояснила она в программе "Москва.Кремль.Путин", фрагмент которой доступен в Instagram автора программы Павла Зарубина.

Такие меры прописаны в рекомендациях Роспотребнадзора для отдыхающих, отметила Попова.

Как ранее заявляли в Ростуризме, с 1 июня в России могут начать работать санатории при условии соблюдения согласованных с Роспотребнадзором требований. Также в течение июня постепенно будут открываться отели. Сейчас Ростуризм и Роспотребнадзор согласовывают рекомендации для отелей.